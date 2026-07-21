Metanfetamina escondida en alimento para ganado: Sonora decomisa 3 toneladas en operativo

La metanfetamina era transportada en un tractocamión y estaba escondida en alimento para ganado. (SSPC)

El Gabinete de Seguridad incautó alrededor de tres toneladas de metanfetamina tras un operativo en Sonora, informó Omar García Harfuch este martes 21 de julio.

El secretario de Seguridad destacó que el aseguramiento se realizó gracias a labores de inteligencia e investigación en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso económico a las organizaciones criminales”, dijo García Harfuch en una publicación a través de sus redes sociales.

De acuerdo con un boletín de la Secretaría de Seguridad, el operativo se realizó como parte del reforzamiento de seguridad en carreteras del país.

Así fue el operativo en el que se aseguraron 3 toneladas de metanfetamina

Elementos de la Secretaría de Seguridad y la FGR detuvieron a un hombre que era quien transportaba más de tres toneladas de metanfetamina ocultas en costales de alimento para ganado.

“Derivado de labores de vigilancia, seguridad e inteligencia, en la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, a la altura del kilómetro 91+000, los agentes de seguridad marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja seca, quien circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario”, dice el comunicado.

Según los documentos de traslado, el camión llegaría a Tijuana, Baja California, junto con el cargamento que llevaba.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes encontraron 60 costales con recipientes de plástico donde iba la metanfetamina, ocultos entre bultos de alimento para ganado, con un peso aproximado de 3 mil 205 kilos de la droga.

“Por estos hechos, al hombre, de 49 años, le fueron leídos sus derechos constitucionales y, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso”, agrega el comunicado.

Detienen a Janero Van ‘N’, ligado a ‘Los Chapitos’

Un hombre, identificado como Janero Van ‘N’, fue detenido en Mazatlán, Sinaloa. Está identificado como presunto integrante de Los Chapitos y es ciudadano estadounidense, por lo que es requerido del gobierno de EU.

Estados Unidos lo acusa de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y su presunta participación en actividades de tráfico de drogas en Michigan.

“El individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción Chapitos”, detalló el Secretario de Seguridad.

Según lo dicho por García Harfuch, Janero Van ‘N’ está relacionado también con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.

Dicha detención fue posible por los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).