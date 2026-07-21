Puebla y Morelos esperan un miércoles 22 de julio con ambiente cálido y cielo despejado

Cuernavaca, en Morelos, será la ciudad más cálida de la región, con una mínima de 10.7°C y una máxima de 27.0°C. (Foto:

Para este miércoles 22 de julio, las regiones de Puebla y Morelos se preparan para un día cálido y soleado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27°C, mientras que las mínimas se ubicarán en 9°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el viento será ligero, sin probabilidad de lluvia, prometiendo una jornada agradable.

¿Qué temperaturas esperan Puebla y Morelos este miércoles?

En la ciudad de Puebla, se espera una temperatura mínima de 9.0°C y una máxima de 25.7°C. El viento soplará a 9 km/h.

Los municipios de Puebla capital, como Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula, registrarán rangos similares, con mínimas de 9°C y máximas de hasta 26°C. El cielo estará completamente despejado.

Cuernavaca, en Morelos, será la ciudad más cálida de la región, con una mínima de 10.7°C y una máxima de 27.0°C.

El viento alcanzará los 6 km/h, siendo más suave que en Puebla. Los municipios de Cuernavaca capital esperan temperaturas entre 11°C y 28°C. Esta diferencia térmica ofrece un ambiente más caluroso.

(Reyes Murillo Pablo Cesar)

¿Hay probabilidad de lluvia en Puebla y Morelos mañana?

Para este miércoles, no se espera probabilidad de lluvia significativa en ninguna de las ciudades principales de Puebla ni de Morelos.

Las condiciones atmosféricas indican un día completamente despejado en Puebla, Cuernavaca y Cholula, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin interrupciones por precipitaciones. El clima seco predominará.

Los vientos se mantendrán ligeros en toda la región. En Puebla, soplarán a 9 km/h, mientras que en Cuernavaca serán más suaves, alcanzando los 6 km/h.

En Cholula, el viento se ubicará en 8 km/h. El cielo se mantendrá despejado durante todo el día, sin nubes que puedan generar cambios inesperados en el clima, asegurando una jornada estable.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 22 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 9°C, Despejado, viento de 9 km/h.

Jueves 23 de julio: Máxima de 26°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

Viernes 24 de julio: Máxima de 26°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 9 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Monzón Mexicano y los canales de baja presión ocasionarán lluvias en gran parte del país.

Sin embargo, Puebla y Morelos se mantendrán con un clima estable y seco. Se espera un ligero aumento en las temperaturas máximas para el jueves 23 de julio, llegando hasta los 26°C, lo que indica continuidad de buen tiempo.

¿Cómo protegerse del clima cálido en la región?

Ante las temperaturas cálidas y el cielo despejado, se recomienda a los habitantes de Puebla y Morelos mantenerse bien hidratados, bebiendo suficiente agua de forma regular.

Es fundamental evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa, para prevenir golpes de calor.

Para una mayor protección, se sugiere usar ropa ligera y de colores claros, que ayudan a reflejar el calor.

También es aconsejable aplicar bloqueador solar de amplio espectro y usar accesorios como sombreros, gorras o lentes de sol al salir.

Estas medidas son clave para prevenir quemaduras solares y mantener el bienestar general durante la jornada.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el clima en Puebla y Morelos, se recomienda consultar las fuentes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil ofrecen los pronósticos más precisos, así como cualquier alerta o aviso en caso de cambios inesperados en las condiciones climáticas. Estar informado es clave para la seguridad.

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