Clima templado en Jalisco: Espera temperaturas de hasta 32°C este miércoles 22 de julio

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para el miércoles 22 de julio se presenta con cielos mayormente despejados y temperaturas cálidas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la región de Jalisco experimentará un día con pocas nubes, ideal para actividades al aire libre. Se esperan máximas de hasta 32°C en algunas zonas.

Cielo despejado sobre Guadalajara. Fuente: Pixabay.

(Reyes Murillo Pablo Cesar)

¿Qué temperaturas se esperan en Jalisco mañana?

En Guadalajara, las temperaturas estarán entre una mínima de 12.7°C y una máxima de 31.3°C. Para el municipio de Guadalajara, los termómetros registrarán entre 13°C y 32°C. Por su parte, Zapopan tendrá una mínima similar de 12.7°C, pero alcanzará una máxima ligeramente más alta de 32.0°C.

San Pedro Tlaquepaque presentará un rango térmico de 12.7°C a 31.0°C. El municipio de Tlaquepaque mantendrá valores entre 13°C y 32°C. Tonalá también verá una mínima de 12.7°C y una máxima de 31.3°C, mostrando condiciones similares a Guadalajara para este día.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias en Guadalajara este miércoles?

Las condiciones del clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara se mantendrán mayormente despejadas, con un cielo poco nuboso. No se esperan lluvias para este miércoles, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. El viento será ligero, con una velocidad promedio de 3 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el monzón mexicano, junto con canales de baja presión, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, en Jalisco se prevé que las condiciones sean más estables, con un aumento generalizado de las temperaturas en el país.

¿Cómo estará el clima en Jalisco esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Miércoles 22 de julio: Máxima de 31°C, Mínima de 12°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h.

Jueves 23 de julio: Máxima de 31°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 3 km/h.

Viernes 24 de julio: Máxima de 32°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para el final de la semana muestra un ligero aumento en la temperatura máxima, alcanzando los 32°C para el viernes. Las mínimas se mantendrán estables alrededor de los 13°C. Las condiciones de cielo pasarán de poco nuboso a medio nublado hacia el viernes, sin pronóstico de lluvias importantes.

¿Cómo protegerse del calor en Jalisco mañana?

Ante las temperaturas cálidas que se esperan, es crucial tomar precauciones para cuidar la salud. Se recomienda mantenerse bien hidratado, bebiendo suficiente agua durante todo el día. Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, ayudará a prevenir golpes de calor.

Para el miércoles, se sugiere usar ropa ligera y de colores claros que ayuden a reflejar el sol. También es importante aplicar protector solar si se planea estar al aire libre. Aunque no se esperan lluvias, siempre es útil estar preparado con un paraguas ligero, especialmente si se extienden las actividades hasta la tarde.

Fuente: CONAGUA.

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