Si va a invertir, mire a Guadalajara

Durante décadas aprendimos que la prosperidad dependía de tratados comerciales, estabilidad macroeconómica, incentivos fiscales o costos laborales. La competitividad se medía en fronteras. Esa lógica sigue, pero el mundo cambió.

El debate sobre el T-MEC lo muestra. Si el acuerdo entra en una etapa de revisiones periódicas, Norteamérica seguirá siendo clave, pero con mayor incertidumbre política en las decisiones de inversión. Y cuando aumenta la incertidumbre global, el valor de la certidumbre local también aumenta.

La historia no es el futbol.

Aunque el Mundial continúa, Guadalajara ya concluyó su etapa como ciudad sede de partidos. Más allá de la derrama económica, la ocupación hotelera o las imágenes globales, ocurrió algo más relevante: una prueba de estrés institucional.

Durante semanas, millones de personas evaluaron si Guadalajara podía responder bajo condiciones extraordinarias. No juzgaron sólo un estadio. Juzgaron una ciudad.

Evaluaron si el espacio público funcionaba, si la movilidad respondía, si los servicios públicos mantenían el ritmo, si la seguridad podía coordinarse y si una metrópoli latinoamericana era capaz de administrar la complejidad sin perder el control.

Ahí está la transformación: los servicios públicos no son sólo administración; también son infraestructura económica.

Porque las empresas ya no eligen únicamente países. Eligen ciudades. No invierten solamente donde existen tratados comerciales; invierten donde encuentran capacidad institucional, talento, coordinación y gobiernos capaces de reducir el riesgo operativo.

Los municipios ya no sólo administran servicios; producen condiciones económicas. Cada decisión sobre limpieza, movilidad, regulación urbana, seguridad o espacio público incide directamente en la competitividad de una ciudad.

Los bienes públicos ya no son sólo políticas sociales; hoy son activos estratégicos.

Hay otra enseñanza. Durante años, la política ha intentado construir confianza mediante discursos, campañas o estrategias de comunicación. Sin embargo, existen activos que ninguna campaña puede comprar. La confianza institucional es uno de ellos.

Se construye cuando una ciudad demuestra, frente a hechos observables, que puede responder bajo presión. Las promesas generan expectativas; el desempeño genera credibilidad.

Ese es, quizá, el legado más importante que deja Guadalajara como sede mundialista. No porque sus problemas hayan desaparecido, sino porque acreditó algo extraordinariamente difícil de construir: capacidad institucional bajo presión internacional.

Las sociedades suelen discutir las elecciones preguntándose quién ocupará el poder. Menos frecuente es preguntar qué capacidades institucionales existen y cuánto costaría debilitarlas. La economía política enseña que toda alternancia implica costos de transición.

Algunas veces esos costos son necesarios para corregir instituciones agotadas; otras veces interrumpen procesos que todavía están creando valor. Esa no es una discusión ideológica. Es una discusión sobre competitividad.

Si el mayor acuerdo comercial de México entra en una etapa de incertidumbre, las ciudades tendrán que producir la certidumbre que el marco federal ya no garantiza por sí solo.

Guadalajara acaba de hacerlo: mostró que puede retener interés, inversión y confianza desde lo local, no con discursos, sino con capacidad institucional probada frente al mundo.

Todo esto conduce a 2027. No porque la pregunta sea si habrá elección en Guadalajara, sino porque obliga a preguntarnos qué estará realmente en disputa: no sólo un gobierno, sino una ciudad que acaba de aumentar su valor económico, político e institucional frente al mundo.

Disputar Guadalajara no debería reducirse a aparecer en la boleta. Exige demostrar una idea de ciudad, capacidad para gobernarla y condiciones para sostener aquello que ya produce valor.

Las ciudades también acumulan capacidades: coordinación, experiencia operativa, confianza entre actores, lectura del territorio y respuesta institucional bajo presión.

Guadalajara acaba de demostrar algo que no se improvisa: previsibilidad. En una época donde la incertidumbre se vuelve normalidad, ese atributo tendrá cada vez más valor económico y político.

Por eso, el debate no debería reducirse a quién quiere gobernar, sino a quién puede hacerlo sin poner en riesgo capacidades ya probadas frente al mundo.

Porque las ciudades ya no competirán sólo por inversión, turismo o talento. Competirán por algo más escaso: demostrar que saben gobernarse cuando el mundo las observa.