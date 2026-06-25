La economía del patrimonio invisible

Durante siglos, la historia económica se escribió alrededor de una pregunta muy sencilla: ¿qué es lo más valioso que posee una sociedad?

La respuesta nunca fue la misma; hubo un tiempo en que la riqueza fue la tierra. Después fueron las fábricas, las máquinas y el acero.

Más tarde, el capital financiero concentró el poder económico y dio origen a bancos centrales, mercados bursátiles y sofisticados sistemas regulatorios.

Cada vez que cambió el patrimonio dominante, cambió también el mundo.

La inteligencia artificial está acelerando una transformación similar, pero la mayoría sigue observándola desde el lugar equivocado.

El debate suele concentrarse en cuántos empleos desaparecerán, qué empresas dominarán el mercado o cuál será el siguiente modelo capaz de superar al anterior.

Sin embargo, el verdadero cambio no está en la tecnología, está en aquello que la economía comienza a considerar valioso.

Por primera vez en la historia, una parte creciente del patrimonio mundial ya no ocupa un espacio físico.

Los algoritmos valen más que muchos edificios. Las bases de datos generan más riqueza que algunas plantas industriales. La propiedad intelectual, los modelos de inteligencia artificial, la identidad digital, el conocimiento especializado y la confianza depositada en millones de registros digitales empiezan a convertirse en activos estratégicos.

Cuando cambia el patrimonio, cambia también el riesgo.

La delincuencia siempre ha seguido el valor. Antes buscaba mercancías, efectivo o maquinaria; hoy busca credenciales, identidades digitales, propiedad intelectual, bases de datos o acceso a sistemas críticos.

El ransomware, la clonación de voz mediante inteligencia artificial, el robo de identidad o el secuestro de información no son delitos aislados. Son la adaptación natural del crimen a una economía donde la riqueza dejó de ser exclusivamente tangible.

El FBI estimó que los delitos cibernéticos provocaron pérdidas cercanas a 21 mil millones de dólares en 2025, una cifra que ilustra la velocidad con la que el patrimonio invisible se ha convertido en objetivo económico.

Pero el crimen no es el único que se transforma; también lo hacen los mercados.

Cada revolución económica crea industrias destinadas a proteger aquello que acaba de adquirir valor. La Revolución Industrial impulsó los seguros modernos y la ingeniería de seguridad.

La revolución digital está creando una nueva economía alrededor de la protección de datos, la identidad digital, la auditoría algorítmica, la respuesta a incidentes, la ciberseguridad, la computación en la nube y la resiliencia tecnológica.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial está modificando la geografía económica.

Los centros de datos ya no buscan únicamente incentivos fiscales. Buscan electricidad abundante, agua para refrigeración, conectividad y talento altamente especializado.

La Agencia Internacional de Energía estima que el consumo eléctrico de los centros de datos podría superar los 900 teravatios-hora hacia 2030, más que el consumo anual de países industrializados completos.

Esto significa que la competencia entre naciones dejará de depender únicamente de impuestos o mano de obra barata; dependerá también de quién pueda garantizar energía, infraestructura y recursos naturales suficientes para sostener la economía digital.

En los próximos años veremos crecer otra fuerza: la concentración del conocimiento. Ingenieros, especialistas en inteligencia artificial, expertos en semiconductores, científicos de datos y profesionales en ciberseguridad seguirán la inversión, los centros tecnológicos y los ecosistemas de innovación. La economía también moverá personas.

Todo esto obliga a replantear el papel del Estado. La seguridad pública ya no consiste únicamente en proteger calles, puertos o fronteras.

También implica resguardar infraestructura digital, redes eléctricas, hospitales conectados, sistemas financieros, información estratégica y la identidad de millones de ciudadanos. La política económica será atraer confianza.

ANTES DEL FIN

Las grandes revoluciones nunca cambian únicamente la manera de producir. Cambian aquello que una sociedad decide proteger.

Y esa es, quizá, la discusión más importante de esta década. No estamos entrando simplemente en la era de la inteligencia artificial.

Estamos entrando en la economía del patrimonio invisible, donde el poder ya no se medirá sólo por los recursos que un país extrae de la tierra, sino por su capacidad para proteger los datos, el conocimiento, la energía, el talento y la confianza que sostendrán la riqueza del siglo XXI.