Clima en Jalisco: Hasta 31°C en la Zona Metropolitana de Guadalajara el 21 de julio

El SMN reporta temperaturas de 31°C a 13°C en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El martes 21 de julio, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) experimentará un clima estable con cielo despejado y temperaturas agradables.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica máximas de hasta 31°C y mínimas de 13°C. Estas condiciones se deben a la influencia de sistemas atmosféricos que mantienen la estabilidad en la región, sin expectativas de lluvias importantes.

¿Qué temperaturas se esperan en Jalisco este martes?

En Guadalajara, la capital, se espera una mínima de 13°C y una máxima de 31°C. Los termómetros en este municipio registran actualmente 22.8°C. En Zapopan, las temperaturas serán muy similares, con una mínima de 12.7°C y una máxima de 31°C, marcando 22.7°C actualmente.

En San Pedro Tlaquepaque, la mínima será de 13°C y la máxima de 31°C, con 22.9°C actualmente. Tonalá también tendrá una mínima de 13°C y una máxima de 31°C, con 23.1°C actualmente. La zona metropolitana compartirá un clima similar durante el día.

¿Hay probabilidad de lluvias en Jalisco el martes?

Las condiciones de cielo despejado dominarán la Zona Metropolitana de Guadalajara, garantizando un día soleado. No se espera probabilidad de lluvia para este martes 21 de julio, permitiendo planificar actividades al aire libre sin interrupciones. El ambiente se mantendrá seco.

El viento soplará suavemente a 3 km/h en las ciudades de la ZMG, manteniendo un ambiente agradable. A pesar del monzón mexicano activo en otras regiones del país, Jalisco se mantendrá libre de lluvias fuertes. El SMN no ha emitido alertas por clima extremo para esta zona.

¿Cómo será el clima en Jalisco el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 21 de julio : Máxima de 31°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 2 km/h.

: Máxima de 31°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 2 km/h. Miércoles 22 de julio : Máxima de 31°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h.

: Máxima de 31°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h. Jueves 23 de julio: Máxima de 31°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 3 km/h.

La tendencia climática para los próximos días en Jalisco muestra estabilidad. Se mantendrán las temperaturas máximas alrededor de los 31°C y mínimas de 13°C, con cielos despejados. No se anticipan cambios significativos ni eventos climáticos atípicos en la región.

¿Qué llevar y cómo protegerse del clima en Jalisco?

Ante las temperaturas que suben a 31°C, es crucial mantenerse hidratado bebiendo agua constantemente. Se recomienda usar protector solar, gorras y lentes de sol. Evite la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Se sugiere vestir ropa ligera y de colores claros para reflejar el calor. Aproveche las horas de la mañana o la tarde para actividades al aire libre. Cierre cortinas y ventanas durante las horas de mayor calor para mantener los espacios frescos y confortables.

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