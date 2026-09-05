Así fue la amistad de Cepillín con Juan Gabriel, a quien nunca creyó muerto: ‘Está en una de sus 300 casas’

Juan Gabriel y el payaso Cepillín mantuvieron una amistad que comenzó varias décadas antes de la muerte de ‘El Divo de Juárez’. El ‘Payasito de la Tele’ compartió algunas anécdotas, como aquella ocasión en la que el intérprete de ‘Querida’ llegó a cantarle una serenata a su amigo después de un temblor.

Cepillín era una de las personas que no creyó en la muerte de Juan Gabriel, ocurrida el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California. El comediante aseguró que tenía dudas sobre el fallecimiento del cantante y llegó a sostener públicamente que, desde su perspectiva, Alberto Aguilera Valadez podía estar vivo y vivía en una de “sus 300 casas”.

Cepillín era un amigo cercano de Juan Gabriel. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo fue la amistad de Cepillín y Juan Gabriel?

La amistad entre Ricardo González, conocido artísticamente como Cepillín, y Juan Gabriel fueron amigos y vecinos, por lo que su relación no se limitaba a encuentros profesionales. En una entrevista con Chilango en 2016, recordó una de las historias que mejor refleja la confianza que existía entre ambos ocurrió después de un temblor en la Ciudad de México.

El comediante regiomontano se encontraba en su casa, todavía asustado por el movimiento, cuando ‘El divo de Juárez’ apareció para cantarle una serenata.

“Alberto les hablaba de usted. Pero conmigo era distinto. Él me decía ‘flaco’ y yo ‘Beto’. Un día, en 1977, llegó a mi casa en el momento en que estaba temblando, entonces mi esposa y yo nos resguardábamos en el marco de la puerta, asustados. Y de pronto, se empezó a escuchar el golpe de piedras en la ventana. Me asomo y era Juan Gabriel, me dice: ‘¿Qué paso flaco, cómo estás?, te vine a traer serenata’. Le contesté ‘estas loco, acaba de temblar’. Me respondió: ‘es para que ya te hubieras acostumbrado’. Había cariño, mucho cariño", contó el intérprete de ‘Amor chiquito’.

Ambos también fueron vecinos y compartieron presentaciones. Una de las más recordadas ocurrió en Los Ángeles, donde aparecieron junto a Carlos Villagrán ‘Quico’ en una fotografía que posteriormente fue publicada en las redes sociales oficiales de Juan Gabriel.

“Hace tres meses Beto subió a su página oficial, esta foto en la que lo estamos cargando Carlos Villagrán y yo, en un show que hicimos, en aquel entonces en los Ángeles, en el mismo fórum donde el pasado 28 de agosto, fue su última actuación”, agregó en la misma plática.

El payasito también contó que en una ocasión, cuando atravesaba una etapa complicada porque no encontraba trabajo, buscó el consejo de Juan Gabriel. El cantante lo animó a no desesperarse y confió en que volvería a tener éxito, recordó en una entrevista para El Universal.

Después de la muerte de Juan Gabriel, Cepillín insistió en que nunca buscó aprovecharse de su amistad para obtener atención pública. Por ello, cuando recibió la noticia del fallecimiento, su mensaje fue breve: “Se fue mi amigo”.

Cepillín creía que Juan Gabriel no estaba muerto

Después del fallecimiento de Juan Gabriel, Cepillín, quien estudió Odontología, fue una de las figuras del espectáculo que manifestó públicamente que no estaba convencido de que el cantante hubiera muerto.

En marzo de 2017, durante una entrevista con Los Angeles Times, explicó que le resultaba difícil creer que su amigo hubiera sido cremado y trasladado a México con tanta rapidez, y por tanto, dudaba de la muerte de Juan Gabriel, igual que Lucía Méndez.

Esto porque durante el procedimientos, según él, en Estados Unidos cuando una persona muere deben intervenir las autoridades, los médicos y el forense antes de que pudiera realizarse una cremación.

“Yo que fui su amigo, a mí me quedan muchas dudas de que en Estados Unidos pase algo así, aunque digan que hubo un acta de defunción. Yo hasta ahora no lo creo. Para mí, está en alguna de sus 300 casas que tenía”.

Explicó que hablaba desde el cariño que sentía por Alberto Aguilera y por los años de amistad que habían compartido, pero nunca afirmó que esa fuera la verdad.

Cepillín no creía en la muerte de Juan Gabriel, para él estaba "en una de sus 300 casas". (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Por qué existe la teoría de que Juan Gabriel no está muerto?

Tras la muerte de Juan Gabriel, ocurrida el 28 de agosto de 2016, circularon versiones que ponían en duda su fallecimiento. Una de las teorías más difundidas sostiene que el cantante habría fingido su muerte para retirarse de la vida pública y alejarse de los reflectores.

Parte de estas especulaciones surgieron porque, después de su fallecimiento, algunas personas aseguraron haberlo visto en distintos lugares. A esto se sumaron publicaciones en redes sociales y supuestas fotografías que usuarios interpretaron como pruebas de que el llamado ‘Divo de Juárez’ continuaba vivo.

Así que, ‘perdona si te hago sufrir’, pero no existen pruebas para demostrar que Juan Gabriel siga vivo.