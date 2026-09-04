Asesinan a Farath Coronel, colaborador de ‘Hoy’: Vidente fue atacado en Cuautitlán Izcalli

El asesinato de Farath Coronel se dio a conocer luego de que autoridades de Cuautitlán Izcalli atendieron un reporte de un ataque con arma de fuego. [Fotografía. ChatGPT, Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli]

A pocos días del asesinato de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y tres integrantes de su familia en Atizapán de Zaragoza, otro crimen se reportó en el Estado de México. Farath Coronel, vidente y colaborador del programa Hoy, fue localizado sin vida en un inmueble de Cuautitlán Izcalli.

Los primeros reportes identificaron a la víctima como Farath Coronel, conocido también como ‘La Diabla’, quien participó en diferentes espacios de televisión y utilizaba sus redes sociales para compartir contenido relacionado con el tarot, numerología, horóscopos y temas espirituales.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli confirmó que policías municipales atendieron el reporte de una persona lesionada, aparentemente por arma de fuego, en la colonia Bosques del Lago. Aunque la dependencia no reveló públicamente la identidad de la víctima, las circunstancias y ubicación corresponden con los reportes sobre la muerte de Coronel.

Información en desarrollo...