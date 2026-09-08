Caso Vizsla Silver: Detienen a Ángel ‘N’ y a Milton ‘N’ por el secuestro de 10 mineros en Concordia

Los 10 mineros secuestrados habrían sido confundidos con integrantes de Los Mayos, antagónico de Los Chapitos.

Autoridades detuvieron este martes a Ángel ‘N’, alias ‘Tronco’, y a Milton ‘N’, señalados como presuntos implicados en la privación de la libertad de 10 trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa, en enero de este año.

El Gabinete de Seguridad informó que las capturas fueron resultado de trabajos de investigación y patrullajes de vigilancia en Sinaloa por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

Durante el operativo, los agentes aseguraron armas largas, un aditamento lanzagranadas, cargadores, municiones de diversos calibres, droga y equipo táctico.

¿Qué pasó con los 10 mineros secuestrados en Concordia?

Los 10 mineros, quienes prestaban servicios a la empresa minera canadiense Vizsla Silver, fueron privados de la libertad por un comando armado la mañana del 23 de enero de 2026, de acuerdo con testimonios de familiares.

El 12 de febrero, Vizsla Silver confirmó que cinco de sus colaboradores seguían desaparecidos, después de que otros cinco fueron encontrados sin vida en una fosa clandestina en una zona del poblado de El Verde, en Sinaloa.

El anuncio llegó dos días después de que la SSPC informara de que, según las primeras declaraciones de los primeros detenidos del caso, los 10 mineros secuestrados habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal Los Mayos, antagónico de Los Chapitos.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el hallazgo y la identificación de los cuerpos de cinco de los 10 mineros desaparecidos: José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Antonio Jiménez Nevárez y Antonio de la O Valdez, quienes eran originarios de Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero.

Para el 6 de abril, Vizsla Silver confirmó que nueve de los 10 trabajadores habían sido hallados sin vida después de que se identificaran los restos de Saúl Alberto Ochoa Pérez, Miguel Tapia Rayón, Javier Emilio Váldez Valenzuela y Javier Guillermos Vargas Valle.

Falta por localizar o identificar al ingeniero minero Francisco Antonio Esparza Yáñez.

Detiención de ‘El Gabito’, señalado por el secuestro de los 10 mineros

El 13 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la FGR mantenía una “investigación profunda” por el asesinato de los cinco trabajadores vinculados con Vizsla Silver.

La mandataria señaló entonces que las autoridades no descartaban que la extorsión pudiera estar entre los posibles móviles del crimen.

En junio, las autoridades informaron la detención de Gabriel Nicolás Martínez Larios, identificado como ‘El Gabito’ o ‘El 80’, señalado como operador de Los Chapitos y presunto implicado en la privación de la libertad de los mineros.

Martínez Larios es hermano de Óscar Luciano Martínez Larios, ‘El Casco’, señalado por las autoridades como uno de los principales operadores de Los Chapitos en el sur de Sinaloa y presunto jefe de plaza en Concordia y El Rosario.

Con información de EFE.