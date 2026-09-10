EU tiene a 21 grupos criminales en su lista de organizaciones terroristas: ¿Cuántos son de México?

El CJNG ha sido responsable de diversos actos de violencia extrema como bloqueos con autos y locales incendiados.

La administración de Donald Trump ha designado 21 grupos criminales de América Latina y el Caribe como “organizaciones terroristas extranjeras” desde que llegó al poder, el último esta semana coincidiendo con la gira del secretario de Estado Marco Rubio por países aliados de la región —Colombia, Ecuador y Perú— para consolidar su apoyo a la estrategia estadounidense contra el narcotráfico.

Esta calificación solía reservarse a grupos como el Estado Islámico o Al Qaeda, que utilizan la violencia con fines políticos, y no para los cárteles y otras redes delictivas centradas en ganar dinero. Pero el objetivo de Trump era aumentar la presión sobre estos grupos y sobre cualquiera que, a su juicio, les preste apoyo.

La estrategia comenzó en febrero de 2025. Sirvió de pretexto para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro casi un año después, así como para decenas de ataques contra supuestas embarcaciones “narcoterroristas” que se han saldado con más de 200 muertos.

También llevó a países latinoamericanos como Guatemala y Argentina a tomar medidas similares contra determinados grupos, y a estados como Ecuador a lanzar operaciones conjuntas con Washington en territorio ecuatoriano.

México es el país con más grupos en la lista (ocho) y bajo una mayor presión de Washington mientras su gobierno intenta evitar cualquier acción militar unilateral estadounidenses de Trump contra los cárteles, especialmente desde las acusaciones formales contra altos funcionarios del estado de Sinaloa.

Pero la estrategia de Trump también ha dejado al descubierto contradicciones. El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico y acusado durante el juicio de proteger al Cártel de Sinaloa, fue indultado por el estadounidense el año pasado y ya vive libre en su país.

¿Cuáles son los cárteles de la droga de México en la lista de terroristas?

Los principales objetivos: el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco.

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), llamados así por los estados que son sus bastiones en el noroeste de México, son grupos criminales multinacionales y los mayores traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos.

El Cártel de Sinaloa, el más antiguo de México surgido en los años 70, es un conglomerado criminal que mueve todo tipo de drogas a través de continentes usando embarcaciones, aviones, migrantes y túneles transfronterizos. El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue condenado por ayudarlos.

Controla la parte occidental de la frontera con Estados Unidos, aunque el arresto de Ismael ‘El Mayo’ Zambada desató una pugna interna por el poder y debilitó al grupo.

La violencia del CJNG

El CJNG, establecido a inicios de la década de 2010, es un grupo extremadamente violento que ha usando lanzacohetes, drones con explosivos y minas artesanales çontra las autoridades y en 2020 organizó un espectacular atentado contra el entonces jefe de la policía de Ciudad de México —hoy secretario de Seguridad federal— Omar García Harfuch, en el corazón de la capital.

La DEA afirma que distribuye toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo en los 50 estados estadounidenses y mantiene su poder pese a la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, en febrero, y las numerosas detenciones posteriores.

¿Qué cárteles disputan la frontera con Texas?

Control de la frontera texana: los cárteles del Golfo, del Noreste y de Juárez.

El Cártel del Golfo y el del Noreste operan en el extremo oriental, moviendo drogas, migrantes, armas y dinero por la ruta más directa hacia Estados Unidos desde América Central y Sudamérica.

El antiguo líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén (ahora encarcelado en México tras cumplir una condena en Estados Unidos), reclutó a militares para su protección que luego conformaron su propio y temido cártel: Los Zetas. El Cártel del Noreste es un remanente de Los Zetas y su base está en Nuevo Laredo, el puerto comercial más activo de la frontera mexico-estadounidense.

El Cártel de Juárez ha controlado durante décadas un punto clave del centro de la línea fronteriza: Ciudad Juárez, frente a El Paso, Texas. Tanto su fundador, Amado Carrillo Fuentes, como los hermanos e hijos que lo sucedieron, convirtieron el tráfico de toneladas de drogas en un negocio multimillonario. Pese a los arrestos de muchos de sus líderes, el cártel y los grupos aliados mantuvieron el control de una vasta infraestructura para introducir cargamentos ilegales a Estados Unidos.

Michoacán bajo acecho de tres grupos

Cárteles locales en Michoacán: La Familia, Cárteles Unidos y Los Viagras.

Todos estos grupos criminales operan en el estado de Michoacán, producen drogas sintéticas y han consolidado su control regional mediante la extorsión y el cambio de lealtades a lo largo de los años.

La Familia Michoacana, ahora rebautizada como ‘Nueva Familia Michoacana’, es la más antigua. Los otros dos, antiguos aliados, surgieron tras el levantamiento armado de las autodefensas de 2013 que lograron expulsar a viejos cárteles, solo para verlos reemplazados por otros.

Su extorsión afecta a todos los sectores económicos, incluido un producto clave de exportación hacia Estados Unidos: el aguacate.

Las demás organizaciones de centro y sudamérica.