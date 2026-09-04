EU va por sucesor del ‘Mencho’: Harfuch confirma orden de extradición contra Juan Carlos Valencia, ‘El 03’

Juan Carlos Valencia González es señalado por Estados Unidos como sucesor de ‘El Mencho’ al frente del CJNG.

Juan Carlos Valencia González, alias ‘El 03′ o ‘El Pelón’, señalado por autoridades de Estados Unidos como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuenta con una orden de extradición, confirmó este viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En conferencia de prensa desde Zacatecas, el funcionario fue cuestionado sobre si existía algún requerimiento de Estados Unidos para detener y extraditar a Valencia González, por quien las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 25 millones de dólares.

“Sí, tiene orden de extradición también y tiene doble nacionalidad”, respondió el secretario.

Al preguntarle si el gobierno mexicano coincide con la versión de las autoridades estadounidenses de que Juan Carlos Valencia González asumió el liderazgo del CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, García Harfuch recordó que desde el inicio de la actual administración se había informado sobre la existencia de distintos liderazgos regionales dentro de la organización criminal.

Indicó que dentro de esta lista, Valencia González figura entre los cabecillas más relevantes del cártel.

“Desde el inicio mencionamos aquí en una conferencia mañanera que había líderes regionales y él es el que más resalta de los líderes regionales del Cártel Jalisco”, afirmó.

¿Qué sabemos de Juan Carlos Valencia González, sucesor de ‘El Mencho’ y nuevo líder del CJNG?

Los gobiernos de México y Estados Unidos confirmaron este viernes que ‘El 03′ tomó las riendas del Cartel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, el pasado 22 de febrero durante un operativo militar.

El Departamento del Tesoro lo identificó en julio como el nuevo líder del CJNG y sostuvo que asumió el mando después de la muerte de su padrastro, ‘El Mencho’. También, lo describió como un integrante de larga trayectoria que previamente dirigió un brazo armado del grupo.

El 5 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA reiteraron que, según documentos judiciales e inteligencia de esa agencia, Valencia asumió la jefatura del cártel. Washington aumentó entonces de 5 millones a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto o condena.

El Departamento de Estado ya ofrecía desde diciembre de 2021 una recompensa por Valencia, entonces descrito como miembro de alto rango vinculado al tráfico de narcóticos. Las autoridades estadounidenses lo acusan de conspirar para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina destinadas a Estados Unidos y de usar armas de fuego, en relación con el narcotráfico.

El gobierno de México, a través del secretario García Harfuch, también ya había perfilado la sucesión después de la muerte de ‘El Mencho’, quien falleció tras resultar herido durante un operativo del Ejército y la Guardia Nacional para detenerlo en la localidad de Tapalpa, en Jalisco.

EU elevó de 5 a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Juan Carlos Valencia González, identificado como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). (DEA)

Con información de EFE.