Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 4 de septiembre de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 4 de septiembre desde Zacatecas, en compañía del gobernador del estado, David Monreal, y del Gabinete de Seguridad.
Sheinbaum adelantó que la Secretaría de Seguridad ofrecerá más información del coche bomba que explotó afuera de la comandancia del municipio de Ojocaliente el pasado fin de semana.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el auto utilizado como explosivo fue robado en Jalisco.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 4 de septiembre?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los viernes se presenta la sección ‘Suave patria’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al asesinato de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su pareja e hijos en Atizapán, Estado de México.
- La mandataria adelantó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca un mecanismo para dar seguimiento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se paga por los combustibles importados, con el objetivo de evitar el huachicol fiscal.
- Los accidentes en el Tren Maya no son culpa de la calidad del balasto, la infraestructura o la falta de mantenimiento, respondió la presidenta ante el más reciente incidente registrado.
- Sheinbaum reveló que hizo una invitación formal para que el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, participe en conversaciones a través del Instituto de Historia y Revolución Mexicana.
- La presidenta envió sus condolencias a Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor Empresarial en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, por el fallecimiento de su padre, Raymundo Gómez Flores.
- En la mañanera anterior, la presidenta rechazó que haya divisiones internas en Morena o con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
- Además, se refirió a los comentarios de Terry Cole, director de la DEA, contra funcionarios mexicanos. Comentó que el doble discurso es una táctica para dividir y debilitar al gobierno.