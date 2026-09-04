Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 4 de septiembre de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia matutina de este viernes 4 de septiembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 4 de septiembre desde Zacatecas, en compañía del gobernador del estado, David Monreal, y del Gabinete de Seguridad.

Sheinbaum adelantó que la Secretaría de Seguridad ofrecerá más información del coche bomba que explotó afuera de la comandancia del municipio de Ojocaliente el pasado fin de semana.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el auto utilizado como explosivo fue robado en Jalisco.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 4 de septiembre?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los viernes se presenta la sección ‘Suave patria’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’