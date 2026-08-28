EU saca su ‘rayo’: Láser militar derriba 3 drones de cárteles del narco en frontera con México

El gobierno de Donald Trump impulsó la Coalición Anticarteles de las Américas, con el objetivo de combatir al narco en América. (AP).

Para combatir a los cárteles de la droga mexicanos, el Ejército de Estados Unidos usó un láser en el valle del Río Grande, al sur de Texas, para derribar tres drones del crimen organizado, según CNN.

En un comunicado, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de EU detallaron que la operación se realizó entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, pero no informaron si el ataque tuvo lugar en territorio mexicano o estadounidense.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que acciones unilaterales de EU en territorio mexicano se considera una grave violación a la soberanía de México.

EU afirmó que los drones eran una gran amenaza física para los militares de su país y el personal de aduanas.

“Las redes de los cárteles están empleando cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente a nuestro personal y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley”, declaró el general de división Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur.

¿Qué países se unieron a Trump para enfrentar al narco?

El gobierno de Donald Trump impulsó la Coalición Anticarteles de las Américas y de hecho ya tuvieron su primera reunión. El objetivo es combatir al narco en América.

Actualmente son 19 países los que se unieron. Colombia fue quien se sumó en las últimas semanas.

La alianza comenzó con la iniciativa presentada por el presidente estadounidense Donald Trump durante la cumbre “Escudo de las Américas”, realizada en marzo de 2026 en Florida. Desde entonces, se incorporaron nuevos gobiernos al mecanismo de cooperación regional.

Los países que forman parte de la coalición son Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Bahamas, Belice, Guatemala, Jamaica, Perú y Colombia.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó el ingreso de Colombia durante una visita a Panamá, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella autorizara operaciones militares conjuntas con Washington para combatir el narcotráfico.