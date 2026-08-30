Inicio del ciclo escolar 2026-2027: Estos son los días feriados y puentes según el calendario de la SEP

El ciclo escolar 2026-2027 inicia el lunes 31 de agosto y concluye el 9 de julio del próximo año. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock / SEP).

Más de 24 millones de alumnos de educación básica retoman sus actividades este lunes 31 de agosto con el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Desde mediados de julio pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario escolar correspondiente al periodo 2026-2027. Este documento establece las fechas que deberán seguir las escuelas de las 32 entidades del país y aplica a planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria, así como a instituciones dedicadas a la formación docente.

El calendario también contempla a las escuelas privadas incorporadas a la SEP. En él se detallan las fechas en las que no habrá clases por vacaciones, sesiones de Consejo Técnico Escolar y días festivos, además de los periodos establecidos para el registro y la entrega de calificaciones.

El ciclo escolar que inicia este lunes consta de 185 días de actividades. La fecha marcada para el fin de clases es el 9 de julio del 2027.

Si bien el ciclo está por comenzar, vale la pena revisar cuáles son los días feriados y cuándo no habrá clases durante el ciclo escolar 2026-2027.

Padres de familia compran útiles escolares para el inicio del ciclo 2026-2027. (Cuartoscuro).

¿Cuáles son los días festivos del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP?

El calendario escolar de la SEP contempla como días festivos todos aquellos que se relacionan con la conmemoración de hechos históricos.

Para el ciclo escolar 2026-2027, estos son los días feriados:

Miércoles 16 de septiembre: Aniversario del inicio de la Independencia de México.

Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos.

Miércoles 5 de mayo de 2027: Conmemoración de la Batalla de Puebla.

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresan a clases el lunes 31 de agosto. (Cuartoscuro).

¿Cuáles son los puentes del ciclo escolar 2026-2027?

El calendario escolar de la SEP también contempla tres lunes en los que no habrá clases ni actividades docentes. Estos son los lunes en que no habrá clases en el ciclo escolar 2026-2027:

Lunes 16 de noviembre: Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Lunes 1 de febrero de 2027: Día de la Constitución.

Lunes 15 de marzo del 2027: Conmemoración de la Expropiación Petrolera.

¿Cuándo son las juntas de Consejo Técnico de la SEP?

En el calendario escolar de la SEP, se detalla que habrá ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico, donde se reúnen los docentes y los estudiantes no tienen clases.

Las Juntas de Consejo Técnico son en estos viernes:

25 de septiembre.

30 de octubre.

27 de noviembre.

29 de enero de 2027.

26 de febrero de 2027.

30 de abril de 2027.

28 de mayo de 2027.

25 de junio de 2027.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno del ciclo escolar 2026-2027?

La SEP contempla dos periodos vacacionales. El primero está previsto para iniciar en diciembre y terminar en enero, con una duración de dos semanas.

Las vacaciones de invierno comienzan el lunes 21 de diciembre de 2026 y concluyen el martes 5 de enero del 2027.

Según la SEP, el miércoles 6 de enero se suspenden las clases, pese a que las vacaciones de invierno concluyen un día antes.

El calendario escolar de la SEP contempla dos semanas de vacaciones navideñas. (Cuartoscuro).

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa de 2027?

El segundo periodo vacacional que considera el calendario escolar de la SEP es en Semana Santa.

Las vacaciones tendrán una duración de dos semanas e inician el lunes 22 de marzo y terminan el 3 de abril de 2027.