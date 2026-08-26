Regreso a clases 2026 aporta hasta el 55 por ciento de ingresos a las papelerías por lista de útiles

Empresas de papeleras y útiles escolares reciben más de la mitad de sus ingresos con el consumo relacionado con el regreso a clases.

El regreso a clases representa hasta el 55 por ciento de los ingresos en empresas dedicadas a la industria de papelería y útiles escolares en México, aunque este año enfrenta mayores costos en insumos como papel, plástico y metal.

Compañías como Tony Superpapelerías y BIC refuerzan inventarios, producción y estrategias de abastecimiento para atender la demanda que, si bien se mantiene estable, no logra crecer.

“El precio del papel venía mostrando una tendencia a la baja; sin embargo, durante el último mes registró un incremento cercano a dos puntos porcentuales por encima de la inflación, lo que representa un ajuste importante para la industria”, advirtió Carlos Álvarez Gómez, Director General de Tony Superpapelerías, que cuenta con alrededor de 140 sucursales distribuidas en más de 80 ciudades del país.

Agregó que las categorías relacionadas con derivados del petróleo subieron de precio , principalmente en productos elaborados con plástico como plastilinas y foamy, así como en aquellos útiles que incorporan metal, como las tijeras.

La distribuidora señaló que existe una creciente oferta de productos de baja calidad importados de Asia. Además, el ticket promedio de las familias se mantiene sin cambios respecto al 2025.

“Actualmente, el ticket promedio para una familia con hijos en primaria es de aproximadamente mil 890 pesos y aumenta conforme avanza el nivel escolar”, detalló Álvarez.

La firma comercializa productos al mayoreo y menudeo que van desde escolares, electrónicos, cómputo e impresión. “Para esta temporalidad, durante meses trabajamos en la planeación de inventarios, la negociación con proveedores, la logística, las promociones y el abastecimiento de nuestras sucursales”, destacó.

La tienda especializada mantiene una estrategia basada en el volumen de compra, la negociación con proveedores, las marcas propias y la eficiencia logística para conservar precios competitivos y promociones reales durante todo el año.

“Si bien algunos proveedores realizaron ajustes acordes con la inflación, también es importante reconocer que el incremento al salario mínimo y programas de apoyo, como los vales escolares del Gobierno de la Ciudad de México y las tarjetas para Útiles y Uniformes del Bienestar, han fortalecido el poder de compra de muchas familias”, matizó Carlos Álvarez.

55 por ciento de las ventas de papelerías se ligan al regreso a clases

Para Tony Superpapelerías, el regreso a clases representa el 40 por ciento de las ventas totales anuales en México, mientras que para BIC significa hasta un 55 por ciento de sus ingresos al año. Esto se debe a que en el país alrededor de 24 millones de estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) vuelven a las aulas.

“Así de importante para nosotros es el tema. Por eso nos preparamos con tiempo, desde diciembre empezamos a surtir todo lo que se requiera en la cadena de suministro. Apoyamos en todo lo que es el ensamble, el empaque y la distribución”, detalló Rafael Ramírez, director de operaciones de la planta de BIC México en Cuautitlán Izcalli.

El regreso a clases en México implica la fabricación de 1.4 billones de productos para BIC, los cuales se distribuyen a diferentes canales de venta.

Sin embargo, la compañía con 53 años de presencia en nuestro país no es ajena a los altos costos de los insumos, por lo que busca tener proveeduría nacional y una estrategia basada en sustentabilidad.

“Estamos buscando alternativas que generen una huella de carbono más pequeña, también estamos desarrollando la proveeduría local en componentes o en materias primas y la fabricación de maquinaria y equipo”, señaló Ramírez.

Agregó que cada vez que hay una modificación en el T-MEC , observan los probables riesgos con el fin de amortiguar los impactos. Esto cobra relevancia ya que BIC exporta el 54 por ciento de su producción en México a EU y el 28 por ciento se queda en el país.

De hecho, para la empresa, México es un hub por su capacidad de fabricación, la cual se proyecta en 2.9 billones de unidades en los siguientes años en sus plantas de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y Ramos Arizpe, Coahuila.

La planta de BIC en Cuautitlán Izcalli es estratégica porque implica una manufactura integral con todos los procesos, desde el recibo de materias primas hasta la entrega de productos terminados y empacados.

Lo que ahí se fabrica representa el 35 por ciento de BIC papelería a nivel global con 7.5 millones de productos terminados por día y una distribución a más de 45 países.

Rafael Ramírez reconoce que los artículos de origen chino que se venden a precios más accesibles en el mercado informal sí impactan en la industria. “¿Cómo competimos? Empujando de manera adecuada para darle a nuestro cliente final el producto con la calidad”, concluyó.