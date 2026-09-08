Ignacio Mier dice que señalamientos contra senadora Julieta Ramírez son ‘una farsa’

Ignacio Mier Velazco, líder de Morena en el Senado, afirmó que son “una farsa” los presuntos acuerdos entre para entregar información de la senadora de Baja California con licencia, Julieta Ramírez, y autoridades de Estados Unidos.

El morenista consideró que los escándalos de diversos senadores de la bancada guinda, incluidos los de Adán Augusto López Hernández y Enrique Inzunza Cázarez, son una campaña con el propósito de descarrilar a este movimiento político.

“Yo les puedo confirmar que hablé con ella, yo le creo. Es una mujer íntegra, es una mujer que viene desde muy abajo haciendo trabajo político, trabajo social, que se ha destacado dentro de la bancada, que se destacó también como diputada federal conmigo y que es una farsa. Ella puede asegurar que no hay nada de lo que se ha mencionado”, apuntó.

Los comentarios de Mier ocurren luego de que una investigación de N+ revelara que presuntamente Julieta Ramírez, quien aspira a tener la candidatura en busca de la gubernatura de Baja California, sería investigada por Estados Unidos.

Según los informes, Ramírez habría firmado un acuerdo legal con la Oficina del Condado de San Diego del Departamento de Justicia estadounidense para que su declaración no se utilice en su contra en un juicio. Además, la senadora presuntamente tendría un acuerdo para reunirse con autoridades del Departamento de Justicia de EU.

Mier dice que es ‘normal’ que haya campaña contra Morena previo a elecciones 2027

Con miras hacia las elecciones intermedias de 2027, el coordinador de la mayoría legislativa considera “normal” que haya estos casos polémicos que involucran a senadores de Morena, los cuales consideró que provienen de intereses extranjeros y los atribuyó a movimientos de derecha que buscan desestabilizar.

“Si uno ve el fondo, la situación económica, los mercados financieros, la economía nacional, no ha tenido ningún impacto toda esta campaña de desprestigio”, minimizó.

El morenista Ignacio Mier Velazco negó que haya temor con miras al proceso electoral de 2027, pues dijo que “el pueblo es sabio”.

“Hay un optimismo mesurado con base en el trabajo que se tiene territorial, en el número de afiliados, en el trabajo de los comités, en la madurez política y en la ruta de la institucionalización que está adquiriendo y nuestro partido”, puntualizó.