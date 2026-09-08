Sustituyen a Simey Olvera, quien llevó a doble de Sheinbaum a evento, de la Mesa Directiva del Senado

Claudia Tello Espinosa fue designada como nueva secretaria con 96 votos a favor; Morena no informó una razón específica para la sustitución de Olvera. (Redes sociales).

La senadora de Morena Simey Olvera Bautista fue sustituida este martes como secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, apenas unos días después de que generara polémica por llevar a una imitadora de la presidenta Claudia Sheinbaum a su segundo informe de labores.

En su lugar fue designada la también morenista Claudia Tello Espinosa, cuyo nombramiento fue aprobado por el Pleno del Senado con 96 votos a favor. Posteriormente, el presidente de la Cámara alta, Higinio Martínez, le tomó protesta.

El cambio ocurrió una semana después de que Olvera presentara su informe legislativo en Ixmiquilpan, Hidalgo, donde estuvo acompañada por la actriz y comediante Tamara Henaine, conocida por interpretar al personaje de “Claudita”, una parodia de la mandataria federal.

Aunque la sustitución se da después de la polémica, el Senado y la bancada de Morena no informaron que la decisión estuviera relacionada con la participación de la imitadora. Durante la sesión de este martes únicamente se sometió a consideración del Pleno la propuesta para designar a Tello Espinosa como secretaria de la Mesa Directiva para el tercer año de la LXVI Legislatura.

“Claudita” en el informe de Simey Olvera

El pasado 28 de agosto, Simey Olvera realizó su segundo informe de labores como senadora por Hidalgo. Durante el acto, Tamara Henaine apareció caracterizada como Claudia Sheinbaum y participó como conductora del evento.

La presencia de la actriz, con el característico estilo de la presidenta, fue difundida en redes sociales y provocó críticas debido a que ocurrió durante un acto político de una legisladora de Morena.

Henaine, quien realiza una caracterización humorística de Sheinbaum, incluso dedicó palabras de reconocimiento a Olvera durante su participación.

El hecho rápidamente generó reacciones y cuestionamientos sobre el uso de una parodia de la presidenta durante un informe legislativo.

Olvera defendió la presencia de la actriz y señaló que Tamara Henaine es su amiga personal y que acudió al evento de manera voluntaria, sin que hubiera un pago con recursos públicos.