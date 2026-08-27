¿Sheinbaum tiene una ‘doble’? Quién es ‘Claudita’, la imitadora que apareció en evento de Morena

Tamara Henaine, actriz que interpreta a ‘Claudita’, ofreció un discurso humorístico durante el informe legislativo de Simey Olvera en Hidalgo. (Cuartoscuro).

La senadora de Morena por Hidalgo, Simey Olvera Bautista, generó controversia durante la presentación de su segundo informe de labores legislativas en Ixmiquilpan, luego de incluir entre sus invitados a “Claudita”, personaje interpretado por la actriz y comediante Tamara Henaine, conocida por su imitación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El acto se realizó el pasado martes 24 de agosto como parte del cierre de las asambleas informativas de la legisladora, quien transita por su segundo año en el Senado de la República.

Durante el evento, Henaine apareció caracterizada como “Claudita” y ofreció un breve discurso con el estilo de las intervenciones públicas de la presidenta, aunque incorporó elementos humorísticos y fue ella misma quien presentó a la senadora ante las personas asistentes.

Videos y fotografías del encuentro comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a la actriz dirigiéndose al público y, posteriormente, compartiendo un efusivo abrazo con la senadora morenista.

La imitadora ha llegado a ser tan popular que en marzo de 2025 se encontró con la verdadera Claudia Sheinbuam Pardo, durante un acto convocado en el Zócalo de la Ciudad de México para hablar sobre la defensa de la soberanía nacional.

Henaine compartió posteriormente un video del momento en que Sheinbaum saludó a su personaje.

¿Quién es Tamara Henaine, la actriz que interpreta a ‘Claudita’?

Tamara Henaine es actriz y comediante y cuenta con una trayectoria de más de una década en producciones de televisión y teatro.

Entre sus participaciones se encuentran programas como El privilegio de mandar, La parodia, Como dice el dicho y Vecinos, además de telenovelas como La sombra del pasado y Por amar sin ley.

En teatro participa en La risa mañanera, espectáculo en el que interpreta a “Claudita”, una versión humorística de la Presidenta de México.

Henaine ha explicado que el personaje surgió a partir de su interés por la entonces candidata presidencial y de observar su actividad pública y en redes sociales durante la campaña electoral. Con el tiempo, la caracterización se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de su carrera.

En una entrevista publicada por The New York Times en octubre de 2025, la actriz señaló que sentía que había nacido para interpretar a “Claudita”.

Henaine también aseguró al medio estadounidense que no busca impulsar políticamente a Sheinbaum y que nunca ha recibido pagos del equipo o del partido de la Presidenta. Además, afirmó que rechazó propuestas para comercializar productos o marcas utilizando el nombre de “Claudita”.