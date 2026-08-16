‘Hasta el último día’: Claudia Sheinbaum llama a defender la soberanía y derechos de los mexicanos

La presidenta dijo que el bienestar, los derechos y la libertad de los mexicanos son parte de la soberanía nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que defender la soberanía de México y los derechos de la población son compromisos que mantendrá “hasta el último día” de su vida, al concluir este domingo una gira de tres días por Tamaulipas.

Desde Ciudad Madero, donde inauguró el Hospital General IMSS-Bienestar, la mandataria sostuvo que el bienestar, los derechos y la libertad de los mexicanos están vinculados directamente con la soberanía nacional.

“Por eso hemos luchado toda nuestra vida y así seguiremos hasta el último día de nuestras vidas, luchando por el bienestar del pueblo de México, por los derechos del pueblo de México”, afirmó Sheinbaum durante el acto público.

La presidenta agregó que, sin soberanía, tampoco existirían libertad, bienestar ni derechos, por lo que equiparó la defensa del país con las acciones de su administración para ampliar el acceso de la población a servicios públicos.

Claudia Sheinbaum encabezó la Inauguración del Hospital General ISSSTE. Tampico, Tamaulipas. (FOTO: SAÚL LÓPEZ/PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM) (Presidencia)

Sheinbaum defiende soberanía de México y bienestar

Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene como uno de sus ejes la atención a las necesidades de la población, particularmente en materia de salud.

“Ahí vamos, y la gente está contenta. Siempre es importante escuchar al pueblo”, señaló la presidenta, quien destacó que su administración gobierna mediante el contacto con la ciudadanía y el trabajo cotidiano.

En ese contexto, reiteró que la soberanía nacional debe defenderse de la misma manera que el bienestar de los mexicanos.

La declaración ocurrió en un contexto de tensión política con Estados Unidos. Luego de que el 13 de agosto fue retirada la visa a Andrés Manuel López Beltrán y que, durante la conferencia del 14 de agosto, Sheinbaum calificó la decisión como política y la señaló como un intento de injerencia.

¿Qué hizo Sheinbaum durante su gira por Tamaulipas?

La presidenta realizó una gira de tres días, del viernes 14 al domingo 16 de agosto, por distintos municipios de Tamaulipas.

De acuerdo con la información difundida por Quadratín, en Reynosa y Matamoros entregó viviendas a más de 300 familias; en Ciudad Victoria supervisó la construcción del segundo acueducto Victoria II y entregó apoyos de Jóvenes Construyendo el Futuro.

En Tampico inauguró la primera etapa del Hospital General del ISSSTE, mientras que en Ciudad Madero inauguró el Hospital General IMSS-Bienestar, cuya cobertura estimada es de 538 mil personas.

El proyecto del hospital de Ciudad Madero cuenta además con respaldo jurídico local: el Congreso de Tamaulipas autorizó en enero de 2026 la donación de un predio municipal para su instalación.