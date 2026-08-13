EU le retira la visa americana a ‘Andy’ López Beltrán: ‘Es politiquería’, responde

‘Andy’ López Beltrán informó que el Gobierno de Estados Unidos ordenó retirarle la visa americana, un hecho que calificó como “politiquería” y propaganda.

En sus redes sociales, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador dirigió una carta a Donald Trump para conocer su opinión sobre la decisión, presuntamente ordenada por Marco Rubio y Christopher Landau.

“Me dirijo a usted con el respeto que me merece en lo personal y por su investidura para informarle que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado ‘el quita visa’, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América”, detalló.

‘Andy’ López Beltrán acusa que no hay razón para el retiro de su visa

El aspirante de Morena a diputado federal afirmó que la decisión era de carácter político, “politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano”, ya que, según él, no existe razón que justifique la medida.

Agregó que Marco Rubio y Christopher Landau no tienen ninguna prueba en su contra como para quitarle la visa americana y reiteró que no existe acto inmoral o delito del cuál se le pueda acusar.

De acuerdo con ‘Andy’ López Beltrán, el quitarle la visa “no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos”, ya que ellos y quienes los rodean actúan como “jefes de pandillas” para espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países y gobiernos que consideran “comunistas”, “amenazas para la seguridad de Estados Unidos” o “narcoterroristas”.

‘Andy’ López Beltrán cuestiona a Trump por el retiro de la visa americana: ¿Qué le preguntó?

En la carta dirigida a Donald Trump, ‘Andy’ López Beltrán le dijo que le gustaría saber su opinión sobre el retiro de la visa americana y le planteó dos preguntas: “¿Está usted enterado de lo que estoy exponiendo? Y si lo estaba, ¿no le parece un acto prepotente de su parte, que demuestra, como escribió hace poco mi padre (AMLO), de que usted es un gobernante en la actualidad, apático, y distinto al que él conoció y trató?"

El morenista reiteró que no tiene problema con no tener la visa americana en “tiempos decadentes de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar y tristeza”; sin embargo, espera que las cosas cambien.

Criticó que sanciones como la que él recibió es resultado de “represalias” en contra de quienes no se alinean con sus “afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas”.

‘Andy’ López Beltrán, que negó acusaciones en su contra por ‘huachicol fiscal’, también se refirió a la oposición, y aseguró que el retiro de la visa americana solo se trata de “una enfermiza fobia conservadora en contra de Morena y sus dirigentes”.

Finalmente, el hijo de AMLO cuestionó a Trump sobre por qué no destituye a Marco Rubio y a Christopher Landau, ya que le hacen daño “por estar llenos de resentimientos y de actitudes sectarias”.