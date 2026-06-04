‘Mi visa fue cancelada’: ¿Por qué se la quitaron a Brighite Granados, dirigente de Morena en Chihuahua?

¿Quién es Brighite Granados? La dirigente de Morena que confirmó la cancelación de su visa. (BrighiteGranadosdelaRosa/Facebook)

Myrna Brighite Granados, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, confirmó que las autoridades de Estados Unidos le retiraron su visa.

En conferencia de prensa del 3 de junio, compartió que cuando intentó cruzar al país vecino, le notificaron sobre la cancelación del documento.

Atribuyó la medida a una supuesta infracción de tránsito ocurrida en Nuevo México y no por antecedentes legales en Estados Unidos, como aseguraron las figuras políticas de oposición de Chihuahua que primero dieron a conocer esta información.

“Intenté cruzar a Estados Unidos como lo he hecho durante años (...) se me indicó que pasaría a una segunda revisión y en las oficinas se me informó que mi visa sería cancelada debido a una infracción de tránsito ocurrida aproximadamente hace 10 años”, dijo ante los medios de comunicación el pasado miércoles.

Brighite Granados afirmó que cuando renovó su visa, dos años atrás, las autoridades consulares no cuestionaron sobre la falta de tránsito que cometió, por ello lo calificó como “extraño” que ahora sea motivo para su cancelación.

Agregó que no puede pasar desapercibido el “contexto político” y supuestas presiones desde Estados Unidos contra el oficialismo, pero dijo que respeta la decisión de las autoridades migratorias.

“Más allá de esas infracciones de tránsito, nunca he tenido problemas legales en México ni en Estados Unidos”, apuntó.

Al comienzo de la administración de Donald Trump, diferentes funcionarios morenistas perdieron su visa, algunos de ellos por presuntas investigaciones en su contra.

¿Quién es Brighite Granados, morenista de Chihuahua a quien le cancelaron su visa?

Brighite Granados es uno de los perfiles de la política estatal de Chihuahua que ganó relevancia en 2022, cuando fue electa como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

Dos años más tarde, en 2024, Morena ratificó a Granado como dirigente estatal hasta 2027.

En la administración pública, Brighite Granados no cuenta con alguna experiencia. Aunque aparece como senadora suplente de Javier Corral Jurado para la actual legislatura.

Sus actividades en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena se enfocan principalmente en procesos de afiliación y la organización de encuentros con militantes en Chihuahua.

La mayoría de los cargos ocupados por Granados son principalmente en órganos y espacios partidistas dentro de Morena.

La información disponible sobre Brighite Granados no precisa el último grado de formación académica ni las instituciones en las que estudió, por ello es difícil señalar cuál es su experiencia. A la par, en sus redes sociales no precisa su preparación académica.