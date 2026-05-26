Diputados de Chihuahua entregan solicitud de juicio político contra Maru Campos

Diputados locales de Chihuahua entregaron al Congreso de la Unión la solicitud de juicio político contra Maru Campos, gobernadora del estado señalada por el ingreso ilegal de agentes de la CIA a México.

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, confirmó que recibió dicha solicitud la mañana de este martes 26 de mayo, y agregó que los legisladores cuentan con tres días para ratificar el juicio político.

La diputada del PAN no ofreció más detalles acerca del proceso con el que buscarían el desafuero a Maru Campos; sin embargo, señaló que antes de cualquier acción será necesario que los diputados den luz verde.

Juicio político contra Maru Campos: ¿Qué sabemos de la solicitud?

El documento con el que se solicita un posible desafuero a Maru Campos fue firmado por diputados locales de Morena en Chihuahua.

Edín Cuauhtémoc Estrada, Magdalena Rentería Pérez, Leticia Ortega Máynez, Óscar Daniel Ávila, Elizabeth Guzmán, Maria Antonieta Pérez, Brenda Francisca Ríos, Pedro Torres, Edith Palma Ontiveros, Herminia Gómez y Jael Argüelles son los 11 diputados que firmaron la solicitud.

Aunque no se dieron a conocer públicamente los delitos por los que se le acusa a Maru Campos, Morena la ha señalado anteriormente por presunta traición a la patria al supuestamente permitir la entrada de agentes extranjeros de la CIA, quienes murieron el pasado 19 de abril en un accidente automovilístico.

Maru Campos alegó que es víctima de una persecución de parte del Gobierno, y que los operativos en los que participaron los agentes de la CIA sirvieron para desmantelar un narcolaboratorio en la localidad de Morelos.

PAN respalda a Maru Campos ante solicitud de juicio político

“Todo el Partido Acción Nacional nos vamos a volver locos, si le ponen un dedo a nuestra gobernadora Maru Campos”, fueron las palabras con las que Jorge Romero, líder nacional del PAN, respaldó a la mandataria.

La propia Kenia López Rabadán, así como el líder de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, aseguraron que el partido la defenderá ante la “persecución política” de Morena.

Con ello, se espera que el PAN vote en contra del juicio político, aunque se desconoce si negociarán con otras bancadas.

Finalmente, Roberto Gil Zuarth, abogado de Campos, reiteró las irregularidades de la Fiscalía General de la República (FGR) en el citatorio contra Maru Campos, por presuntamente proceder de manera ilegal contra una funcionaria con fuero.