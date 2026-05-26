La razón por la que Zendejas eligió jugar para EU en lugar de México para el Mundial: ‘Allá me formé’

Alejandro Zendejas cumplió uno de los objetivos más importantes de su carrera luego de ser incluido en la lista de convocados de Estados Unidos para el Mundial 2026. El futbolsita del Club América, quien durante varios años estuvo entre dos selecciones por su doble nacionalidad, finalmente vio recompensada su representación del conjunto de las barras y las estrellas.

El delantero nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero desde muy pequeño se mudó junto a su familia a El Paso, Texas, lugar donde creció y comenzó su formación futbolística.

Gracias a ello, Alejandro Zendejas podía elegir entre jugar para México o Estados Unidos, una situación que durante mucho tiempo generó expectativa.

Alejandro Zendejas está en la lista oficial de convocados de EU para el Mundial 2026. (Fotos: Cuartoscuro.com / Shutterstock)

¿Cuál fue la razón de Alejandro Zendejas para jugar con EU?

Su debut con la selección mayor estadounidense llegó en 2023 durante un partido amistoso contra Serbia. Desde entonces, el atacante dejó claro que su decisión estuvo relacionada con el proceso deportivo que vivió en territorio estadounidense, además de la comodidad y cercanía que sintió dentro del grupo dirigido actualmente por Mauricio Pochettino.

“Hablé con mi familia antes de decidir, hay varias razones, primero porque allá me formé, empezó mi carrera futbolística”, explicó en entrevista con Telemundo, donde también reconoció que desde su primera concentración con Estados Unidos se sintió respaldado por sus compañeros y cuerpo técnico.

El delantero del América también aseguró que su elección no fue sencilla debido al cariño que recibe en México, especialmente por la afición azulcrema. Sin embargo, dejó claro que la elección fue completamente personal, pese a las opiniones externas.

“La decisión fue mía, yo soy el que juega, hubo comentarios de los aficionados, de la gente del equipo, de la federación, amigos, compañeros, de mi familia (...) Espero la gente me reciba muy bien, pero ellos tiene derecho a aceptarme o no”, agregó.

Zendejas aseguró que el nivel del equipo de Estados Unidos está por encima de la Selección Mexicana y son los mejores de la CONCACAF.

“Estamos muy cerca, pero llevamos ventaja (...) en todos lados hay presión para dar resultados, eso no cambia en ningún lado, jugar en equipos profesionales no es fácil”.

¿Qué pasó con Zendejas y la Selección Mexicana?

En octubre de 2021, Zendejas debutó en un partido amistoso de la Selección Mexicana, pero la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) no realizó el trámite oficial ante la FIFA de manera correcta.

Además, pudo cambiarse de federación porque el organismo dirigido por Gianni Infantino permite la modificación porque no disputó un partido de Grado A, como el Mundial o la Copa Oro, solo fueron amistosos.

Alejandro Zendejas es uno de los referentes del Club América. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuáles son las polémicas de Alejandro Zendejas?

Alejandro Zendejas no es un jugador polémico, mayormente se dedica a ‘hablar’ en la cancha, pero tuvo un problema con el ‘Tata’ Martino cuando era director técnico de la Selección Mexicana.

¿Qué pasó entre Alejandro Zendejas y el ‘Tata’ Martino?

El conflicto surgió después de que Martino señalara públicamente que el futbolista habría condicionado su cambio de federación a cambio de tener garantizado un lugar en el Mundial de Qatar 2022. El entonces técnico del Tri incluso calificó la situación como una especie de “extorsión”.

Zendejas rechazó por completo esas declaraciones y aseguró que nunca pidió un lugar asegurado en la lista de convocados de México para el Mundial. El jugador sostuvo que se dijeron muchas cosas incorrectas alrededor del tema y recordó que ningún futbolista puede exigir minutos o convocatorias dentro de una selección nacional.

“Yo sé que no se le puede decir a un técnico eso de jugar sí o sí, es muy claro, no sé por qué dijo eso”, comentó previo a un partido del América en 2023.

¿Qué pasó con Alejandro Zendejas en Chivas?

Antes de convertirse en figura del Club América, Alejandro Zendejas tuvo un paso discreto por Chivas de Guadalajara. El futbolista llegó en 2016 procedente del FC Dallas, cuando apenas tenía 18 años y era considerado una de las jóvenes promesas mexicoamericanas.

Sin embargo, nunca logró consolidarse con el conjunto rojiblanco y terminó saliendo rumbo al Necaxa, donde comenzó a mostrar un mejor nivel. Tiempo después, América apostó por él y terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas más importantes del equipo azulcrema.

Años más tarde, Zendejas habló sobre las dificultades que atravesó durante su etapa en Chivas y reconoció que muchas veces fue utilizado en posiciones que no explotaban sus características ofensivas.

“Con todo respeto, no me ponían en mi posición (...) Estaba de lateral, carrilero, pero lo mío, la neta, no es defender”, recordó el atacante.