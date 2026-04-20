Rafa Márquez y Andrés Guardado van al ‘Tri’: ¿Qué sabemos del reemplazo del ‘Vasco’ Aguirre?

Aún ni se realiza la inauguración del Mundial 2026 con el partido México contra Sudáfrica, pero la Selección Mexicana ya tiene al sustituto de Javier ‘Vasco’ Aguirre como entrenador y a, al menos, un integrante del próximo cuerpo técnico.

El nuevo técnico de la Selección Mexicana de Futbol será Rafael Márquez, el exjugador y campeón con el Barcelona, cuyo contrato está casi cerrado.

Así lo informó Duilio Davino, director deportivo del ‘Tri’, en entrevista exclusiva con Fox Sports México.

Rafa Márquez se convertiría en el entrenador de la Selección Mexicana tras finalizar el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

¿Qué sabemos del contrato de Rafa Márquez con la Selección Méxicana?

Durante la charla con Fox Sports México, Duilio Davino fue cuestionado si Rafa Márquez tiene la certeza de que será el próximo técnico de la Selección Mexicana.

— ¿Está firmado eso (el contrato de Rafael Márquez?

— Está firmado su contrato. Está prácticamente en un 80 por ciento cerrado su cuerpo técnico

— ¿Guardado?

— Andrés es una opción. Me gustaría que no lo diga yo, que lo diga él, pero Andrés puede ser una muy buena opción, respondió Davino.

Durante la entrevista, el exfutbolista destacó el trabajo del ‘Kaiser’ tanto en la cancha como en el banquillo, una vez se convierta en el nuevo DT de la Selección Mexicana.

- Alejado de la cancha es una personalidad, dentro de ella es otra, pero como entrenador es como si fuera jugador, se transforma en el vestidor, en el entrenamiento.

Anteriormente, Rafa Márquez fue entrenador del Barça Atlètic, filial del FC Barcelona, durante la crisis del equipo con la dirección de Xavi Hernández, y todo apuntaba a que el mexicano dirigiría a los azulgranas.

"Márquez es el aspirante más próximo, será uno de los candidatos que se contemplará como opción cuando llegue el momento", informó un portavoz del club a EFE. Sin embargo, a fin de cuentas, el reemplazo de Xavi fue Hansi Flick.

Andrés Guardado se sumaría al proyecto dirigido por Rafa Márquez en la Selección Mexicana. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

¿Cuándo se va Javier Aguirre de la Selección Mexicana? Esto sabemos

Javier Aguirre, DT de México para el Mundial 2026, todavía no revela cuándo dejaría el proyecto con la Selección Mexicana.

Pero, Davino aseguró que tiene fecha de caducidad y la más probable es que eso suceda luego de los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA.

Aunque el director deportivo del equipo nacional destacó el trabajo del ‘Vasco’ durante el proceso mundialista: “Tiene mucha experiencia, tiene una gestión con los jugadores y sabe manejarlos, vamos a competir, no tengo dudas, no estamos para semifinales por el juego contra Portugal, pero hacemos un gran trabajo”.

Javier Aguirre se iría de la Selección Mexicana al finalizar el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Jugadores de la Selección Mexicana no entienden rechazo de la afición

Al finalizar el partido México vs. Portugal, los aficionados en el Estadio Banorte abuchearon a los jugadores nacionales por su desempeño en el juego que terminó con un empate sin goles.

Dulio Davino aseguró que los futbolistas no comprendieron la actitud de los hinchas durante el partido porque ellos “se están partiendo la madre”.

“Vas 0-0 con ellos, el partido está ahí, no lo entienden, no es ideal ni normal, pero muchas veces los mexicanos somos complicados en algunas cosas, no nos gusta el éxito, y más que llegar a cuartos o semifinales, al final, pues estar en el Mundial 2026 es de aplaudirse (...) la afición debe sentirse identificada”.