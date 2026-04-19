¿Dónde ver el partido de México vs. Brasil: Leyendas HOY? Horario y transmisión EN VIVO

Leyendas como Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco y Ronaldinho vuelven a la cancha en un duelo que se podrá ver en streaming. (Foto: Kit de prensa México vs. Brasil Leyendas)

¡Ya se siente el ambiente futbolero! A semanas de que dé inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Banorte será la sede de un partido único: México vs. Brasil, un encuentro con un matiz sumamente especial: reúne a figuras que marcaron época y que hoy vuelven a la cancha.

No se trata solo de un amistoso, sino de un evento que conecta generaciones de aficionados con nombres que definieron momentos clave del futbol internacional. Uno de los elementos que más llama la atención es el regreso de Miguel Herrera al banquillo del combinado nacional.

El ‘Piojo’ vuelve a dirigir a una base de futbolistas que conoce bien el significado de representar a México, ahora en un contexto más festivo, pero con el orgullo competitivo intacto. Del lado mexicano, la convocatoria reúne a referentes como Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco y Jared Borgetti, mientras que Brasil responde con un plantel igualmente cargado de historia.

Miguel Herrera fue seleccionado como el director técnico para el partido de México vs. Brasil: Leyendas. (Foto: Cuartoscuro) (Omar Martínez Noyola)

México vs. Brasil HOY: ¿A qué hora y dónde es el partido de leyendas?

El partido de leyendas entre México y Brasil se presenta como uno de los eventos más atractivos dentro del calendario previo al Mundial 2026. Más allá del espectáculo, el encuentro también sirve como una prueba de organización y convocatoria en una ciudad que será protagonista en la próxima Copa del Mundo.

Fecha: 19 de abril de 2026

19 de abril de 2026 Hora: 5:00 de la tarde (tiempo del centro de México)

5:00 de la tarde (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Banorte

El inmueble, recientemente renovado, vuelve a abrir sus puertas con un partido que combina historia, espectáculo y expectativa, tras vivir encuentros como el de México vs. Portugal o el recién jugado Clásico Joven de la Liga MX.

Cuauhtémoc Blanco es uno de los jugadores que estará en el partido de México vs. Brasil. (Foto: Cortesía Kit de Prensa México vs. Brasl: Leyendas)

¿Dónde ver EN VIVO el partido de México vs. Brasil: Leyendas?

Para quienes no puedan asistir al estadio, el partido contará con transmisión en vivo a través de plataformas digitales, lo que permitirá seguir cada momento de este enfrentamiento entre figuras históricas.

Transmisión: ViX

ViX Inicio de transmisión: 4:45 de la tarde (tiempo del centro de México)

La cobertura incluirá la previa del encuentro, con análisis y contexto sobre los protagonistas. Además, en El Financiero Deportes se podrán seguir todas las actualizaciones, incidencias y reacciones del partido en tiempo real.

¿Quiénes jugarán en el juego de Leyendas? Alineaciones confirmadas del México vs. Brasil

El equipo mexicano destaca por reunir a una generación que fue constante en procesos mundialistas y torneos internacionales. Jugadores como Andrés Guardado y Pavel Pardo aportan experiencia en el mediocampo, mientras que el ataque revive nombres que marcaron a la afición durante años.

Brasil, por su parte, presenta un plantel con campeones del mundo y figuras que brillaron en Europa. Nombres como Ronaldinho, Kaká y Adriano elevan el nivel competitivo de un equipo que mantiene su sello de talento y creatividad.

Alineación de México:

Rafa Márquez

Andrés Guardado

Pável Pardo

Jared Borgetti

Miguel Layún

Oribe Peralta

Braulio Luna

Jesús Corona

Francisco Palencia

Cuauhtémoc Blanco

Oswaldo Sánchez

Ricardo Osorio

Luis Roberto Alves “Zague”

Ramón Morales

Carlos Salcido

Gerardo Torrado

Francisco “Maza” Rodríguez

Antonio Naelson “Sinha”

Adolfo “Bofo” Bautista

Alineación de Brasil:

Ronaldinho

Marcelo

Edmílson

Kaká

Adriano

Lúcio

Maicon

Aldair

Giovanni Silva

Juninho Paulista

Djalminha

Julio César

Anderson Polga

Paulo Sérgio

Müller

Amaral

Gilberto Silva

Heurelho Gomes

Edílson

En los banquillos también habrá historia: México será dirigido por Miguel Herrera, mientras que Brasil tendrá como estratega a Jairzinho, campeón del mundo en 1970. Un duelo que, incluso desde la zona técnica, promete revivir la intensidad de una rivalidad clásica.