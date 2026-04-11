Miguel Herrera vuelve a dirigir al ‘Tri’: El ‘Piojo’ es DT en el México vs. Brasil: Leyendas

Jairzinho, conocido como el 'Furacão' del Mundial de México 1970, será el director técnico de Barasil en el partido de leyendas. (Foto: Kit de prensa México Brasil Leyendas)

¡La nostalgia futbolera está por comenzar! El próximo enfrentamiento entre leyendas de México y Brasil no solo reunirá a figuras que marcaron época, también contará con un ingrediente especial desde el banquillo: el regreso de Miguel ‘Piojo’ Herrera, quien dirigirá al combinado nacional.

El duelo, que forma parte de las actividades previas rumbo al Mundial de 2026, reunirá a 38 exfutbolistas de élite que dejaron huella tanto en sus selecciones como en clubes alrededor del mundo. Del lado mexicano destacan nombres como Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco y Jared Borgetti.

Más allá del carácter amistoso, el encuentro promete intensidad, espectáculo y una carga emocional importante para la afición. La combinación de talento histórico en la cancha y dos estrategas de peso en el banquillo convierte este México vs. Brasil en un evento único.

Miguel Herrera en el banquillo del ‘Tri’: ¿Quiénes son los DT en el partido México vs. Brasil?

El atractivo del partido no se limita a los nombres dentro del campo. En la zona técnica también habrá figuras de alto calibre. Por México, el encargado será Miguel ‘Piojo’ Herrera, un técnico que dejó huella por su estilo intenso, liderazgo y capacidad para gestionar grupos en escenarios de alta presión.

Su regreso no es menor: Herrera es recordado por su paso al frente de la selección en el Mundial de Brasil 2014, donde logró devolver competitividad y carácter al equipo nacional. Ahora, su misión será dirigir a un grupo de leyendas que conocen bien lo que significa portar la camiseta del Tri.

Miguel Herrera fue seleccionado como el director técnico para el partido de México vs. Brasil: Leyendas. (Foto: Cuartoscuro) (Omar Martínez Noyola)

El propio estratega dejó clara la dimensión del compromiso en sus palabras: “Ser el elegido para comandar a este grupo de leyendas es un honor y una responsabilidad enorme. Trabajar de nuevo con estos jugadores que lo dieron todo por nuestro país y volver a verlos con la camiseta de la selección mexicana me genera una emoción indescriptible; además, enfrentar a Brasil siempre exige el máximo y este 19 de abril no será la excepción”.

Herrera también anticipó la mentalidad con la que encararán el duelo: “Vamos a salir a buscar el triunfo, dándolo todo para regalarle a la afición una tarde que recuerden por siempre”.

Del otro lado estará una figura histórica del futbol brasileño: Jairzinho. Campeón del mundo en 1970 y recordado por haber anotado en todos los partidos de aquel Mundial, el “Furacão” aportará experiencia, mística y una conexión directa con una de las generaciones más legendarias del balompié.

México vs. Brasil: ¿Cuándo y dónde será el partido de leyendas?

El encuentro está programado como uno de los eventos más atractivos en la antesala del Mundial de 2026, con un escenario que también será protagonista en la próxima Copa del Mundo.

Fecha : 19 de abril de 2026

: 19 de abril de 2026 Hora : 5:00 de la tarde (tiempo del centro de México)

: 5:00 de la tarde (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México

El Estadio Banorte, recientemente renovado, abrirá sus puertas para recibir a miles de aficionados que podrán revivir momentos históricos a través de sus ídolos. Este partido no solo funciona como espectáculo, sino también como un homenaje a generaciones que marcaron el futbol internacional y consolidaron la rivalidad entre México y Brasil.

Cuauhtémoc Blanco es uno de los jugadores que estará en el partido de México vs. Brasil. (Foto: Cortesía Kit de Prensa México vs. Brasl: Leyendas)

¿Quiénes jugarán en el México vs. Brasil? Alineaciones del partido de leyendas

El equipo mexicano estará conformado por una base de futbolistas que fueron protagonistas en procesos mundialistas y torneos internacionales. Liderados por referentes históricos, el combinado tricolor mezcla experiencia y talento ofensivo con nombres que aún resuenan en la memoria colectiva.

Por su parte, Brasil presenta una convocatoria repleta de estrellas que dominaron el futbol europeo y mundial durante años. Campeones del mundo, ganadores de Balón de Oro y figuras de clubes históricos integran un plantel que destaca por su técnica, creatividad y contundencia.

Alineación de México:

Rafa Márquez

Andrés Guardado

Pável Pardo

Jared Borgetti

Miguel Layún

Oribe Peralta

Braulio Luna

Jesús Corona

Francisco Palencia

Cuauhtémoc Blanco

Oswaldo Sánchez

Ricardo Osorio

Luis Roberto Alves “Zague”

Ramón Morales

Carlos Salcido

Gerardo Torrado

Francisco “Maza” Rodríguez

Antonio Naelson “Sinha”

Adolfo “Bofo” Bautista

Alineación de Brasil:

Ronaldinho

Marcelo

Edmílson

Kaká

Adriano

Lúcio

Maicon

Aldair

Giovanni Silva

Juninho Paulista

Djalminha

Julio César

Anderson Polga

Paulo Sérgio

Müller

Amaral

Gilberto Silva

Heurelho Gomes

Edílson

México vs. Brasil EN VIVO: ¿Dónde ver el partido de leyendas?

Los aficionados podrán seguir este encuentro a través de la plataforma de streaming ViX, que tendrá la transmisión disponible desde las 4:45 de la tarde.

En dónde ver : ViX

: ViX Horario: 4:45 de la tarde (tiempo del centro de México)

Estos son los detalles del partido entre las leyendas de México y Brasil. (Foto: Cortesía)

Además, quienes deseen vivir la experiencia en el estadio aún pueden adquirir sus boletos a través de Fanki, tanto en su sitio web como en su aplicación oficial, con distintas opciones de localidades disponibles.