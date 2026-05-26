Diputados aprueban comisión para revisar nexos de candidatos con el narco; pasa al pleno

Cámara de Diputados avala avance de reforma contra candidatos ligados al narco. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

Avanzó la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas tras su discusión este martes en la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados.

Con los votos a favor de Morena y aliados, la iniciativa será turnada al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.

Tras más de una hora, la comisión de la Cámara de Diputados avaló con 28 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones.

Durante la discusión, el diputado del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, acusó a Morena de “querer ganar en la mesa lo que van a perder en las urnas”, en referencia a la creación de la comisión para evaluar candidatos.

También señaló que el gobierno “quiere que el poder decida quien pueda competir en las elecciones”.

“Esto combate la narcopolítica, le da una herramienta. Al aliado, lo protegen; al opositor, lo intentan destruir”, dijo.

El diputado de Morena, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, reiteró que el actual gobierno busca acabar con la injerencia del crimen organizado en las elecciones.

Explicó que la comisión que se propone crear busca que cada partido asuma la responsabilidad de sostener una candidatura de riesgo

Agregó que se busca mejorar el sistema electoral mexicano.

¿Cómo evitarán narcocandidatos en las elecciones?

La iniciativa de Claudia Sheinbaum busca blindar las elecciones intermedias de 2027 contra la infiltración del crimen organizado.

La propuesta contempla la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, conformada por cinco consejeras y consejeros elegidos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.

El diseño planteado funcionará como un enlace entre los partidos políticos y las instituciones de seguridad del Estado, con el objetivo de verificar a cada persona candidata.

La Comisión cruzará la información de los perfiles enviados por los partidos políticos con datos de dependencias clave como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Posteriormente, las instituciones de seguridad notificarán si existe un “riesgo razonable” de nexos criminales. Esa información será entregada de manera clasificada, sin revelar a la Comisión ni a los partidos las causas específicas o los detalles de las investigaciones.

Con esa alerta, cada partido político asumirá la responsabilidad de decidir si registra o no a la persona candidata.

INE advierte riesgos por reforma sin reglas claras

El propio Instituto Nacional Electoral advirtió sobre el “campo minado” que esta nueva facultad representa para la autoridad electoral. Guadalupe Taddei hizo énfasis en los retos y riesgos institucionales que enfrentarán.

El principal riesgo radica en la politización o en el entorpecimiento de la labor organizativa del INE, por lo que Taddei exigió que cualquier nueva atribución cuente con un diseño estrictamente institucional para garantizar procedimientos imparciales y transparentes.

De manera crucial, la presidenta del INE advirtió que el órgano electoral debe operar “sin intervenir en la definición de riesgos”.