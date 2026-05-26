EN VIVO: Congreso discute la ‘Ley Monreal’ sobre injerencia extranjera y aplazar elección judicial a 2028

El Congreso de la Unión inició este martes el primer periodo extraordinario de sesiones en la sede de la Cámara de Diputados.

Día clave para el rumbo del sistema electoral en México. El Congreso de la Unión arrancó este martes el primer periodo extraordinario de sesiones en la sede de la Cámara de Diputados, con una agenda que concentra cuatro temas fundamentales y que podrían redefinir las reglas rumbo a las elecciones de 2027.

A la sesión fueron convocados los 500 diputados de la Cámara Baja y los 128 senadores de la Senado de la República para discutir una serie de reformas clave. En el centro del debate se encuentran la llamada ‘Ley Monreal’ sobre injerencia extranjera en elecciones, así como la propuesta para aplazar la elección judicial de 2027 a 2028.

El paquete legislativo contempla modificaciones a siete artículos de la Constitución, con especial énfasis en el artículo 41, donde se plantea incorporar una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. Esta iniciativa fue impulsada por el coordinador de la mayoría morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal.

También se discutirá la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum que plantea la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) -la llamada reforma contra ‘narcocandidatos’- con el fin de revisar perfiles y riesgos en posibles aspirantes.

Adicional a la propuesta de Monreal, también se prevé la discusión de diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales.

16:50 horas | Inicia el periodo extraordinario de sesiones

La Presidenta del Congreso de la Unión, la diputada Kenia López Rabadán, declara formalmente la apertura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.

De acuerdo con el orden del día, se levanta la Sesión de Congreso General y se cita la Cámara de Diputados a celebrar su Primera Sesión Extraordinaria, a las 5 p.m. de este martes 26 de mayo.

17:47 horas | Congreso discute reforma judicial

¿Qué es la Ley Monreal?

La llamada ‘Ley Monreal’ es una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer una nueva causal para anular elecciones en México cuando se compruebe la intervención de actores extranjeros en los procesos electorales. La propuesta fue presentada por el coordinador de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, como parte de un paquete de reformas en materia electoral que se discuten en el Congreso.

El eje central de la iniciativa es modificar el artículo 41 constitucional para que el Tribunal Electoral pueda invalidar comicios si se acredita que hubo injerencia de gobiernos, organizaciones o personas extranjeras que influyeron de manera determinante en los resultados. Esta intervención puede incluir financiamiento externo, campañas de desinformación, manipulación digital o presión diplomática durante las elecciones.

Además de la reforma constitucional, la propuesta contempla cambios a leyes secundarias en materia electoral para detallar el procedimiento de nulidad y ampliar el catálogo de conductas consideradas como injerencia extranjera. Con ello, se busca dar una base legal más amplia para que las autoridades electorales puedan actuar ante este tipo de irregularidades.

De acuerdo con su exposición de motivos, la iniciativa sostiene que el marco actual resulta insuficiente para atender riesgos contemporáneos como la intervención digital o el financiamiento ilícito desde el extranjero, lo que generaría una “laguna legal” en la protección de la soberanía electoral.

En términos prácticos, la Ley Monreal plantea que cualquier elección en la que se compruebe una influencia externa determinante podría ser anulada y derivar en una nueva convocatoria electoral, reforzando así el principio de no intervención en los asuntos internos del país.