Morena propone anular elecciones por intervención extranjera: ¿Maru Campos podría ser destituida?

En el caso de Chihuahua, el diputado Monreal aseguró que no existen pruebas de intervencionimo en las elecciones.

En respuesta a las injerencias del presidente Donald Trump en México y a las tentaciones de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, de permitir la intervención en México de agentes de la CIA, el diputado de Morena Ricardo Monreal presentó una iniciativa de reformas a la Constitución para incluir como causal de nulidad de una elección la “intervención extranjera”.

“La propuesta concreta es agregar el inciso D al artículo 41 constitucional que dice: “se declara nula una elección cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”, precisó Monreal Ávila en conferencias, luego de presentar su propuesta en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

-¿La necesidad de enviar esta causal de nulidad por intervención extranjera viene a propósito de las declaraciones de Donald Trump, es decir, por el riesgo de intervención de Estados Unidos?

-Sí, tiene que ver con todo eso. En la exposición de motivos que yo presenté menciono casos y que cada vez son más frecuentes en el mundo de intervención directa de gobiernos extranjeros.

“Es una forma de reforzar nuestro carácter soberano independiente de cualquier país del mundo que se vea tentado a intervenir en México por cualquier vía, de recursos económicos, diplomática, militar o a través de agencias extranjeras que quieran inducir o intervenir en un proceso interno electoral”, indicó.

“Es para prever, prevenir cualquier posibilidad de gobierno extranjero, no sólo Estados Unidos, cualquiera que se vea tentado a intervenir en México”, comentó.

-¿La propuesta que está haciendo aplicaría en el caso que estamos viendo actualmente de la gobernadora Maru Campos, en Chihuahua, en donde hubo la intervención de agentes de la CIA, sin que hubiera un aviso al gobierno federal?

-Sí, sólo que en el caso de Chihuahua en este momento no hay proceso electoral. Tendría que vincularse y que esos agentes de la CIA estuvieran interviniendo para efectos electorales concretos, es decir, que la gente de la CIA estuviera apoyando, respaldando, asesorando a un candidato del PAN o de cualquier partido en aquel lugar.

Es decir, comentó que en este momento no es el caso, pero admitió que podría darse una situación de esa naturaleza.

Oposición y expertos aseguran que reforma de intervencionismo es ambigua

En medio de diversos cuestionamientos por su “ambigüedad”, “peligrosidad” y “riesgos de arbitrariedad”, el senador panista Ricardo Anaya acusó que “aquí hay gato encerrado y me parece lo que hay es un intento de censurar, de controlar a lo que se dice en los medios de comunicación y lo que se publica en las redes sociales”.

“De fondo, lo que Morena quiere es que no se hable de su pacto con el crimen organizado, de su alianza con los criminales”, recriminó.

El jurista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, advirtió –a través de sus redes sociales– que “la redacción de la iniciativa es tan amplia como peligrosa. Bastaría acreditar que hubo `intención´ de influir en las elecciones para anularlas o invocar `cualquier otra conducta` que `afecte´ la `autenticidad del sufragio´. Más que causales, son cheques en blanco para la arbitrariedad judicial”, escribió.

El diputado morenista Sergio Gutiérrez confirmó el objetivo de la iniciativa, al afirmar que “cada vez es más evidente el financiamiento ilegal de bots desde el extranjero y eso ya no se va a permitir”.

Sobre eventuales riesgos de decisiones autoritarias, Ricardo Monreal sostuvo que quien determinará una sanción de este nivel no será Morena, sino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“El Tribunal es una entidad pública de absoluta confianza y de certeza. Yo tengo muy buena opinión de los magistrados electorales de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación; para mí son confiables”, remarcó.

Dijo que “por razón jurídica plena, el órgano que debe de calificar ese tipo de acciones es un órgano especializado en materia jurisdiccional y en materia electoral y le corresponde al Tribunal Electoral la función”.

Morena rechaza persecusión política

-¿Rechaza usted que haya algún riesgo de persecución política?

-Rechazo plenamente cualquier riesgo y va a ser para bien esta medida y esta reforma, porque refuerza la soberanía, previene el que los países exteriores o del extranjero influyan en nuestras elecciones y sean los que decidan.

“Se rechaza cualquier intervención diplomática, militar, política, tendiente a manipular el voto en contra de partido alguno y será totalmente inconstitucional, una vez que se apruebe la reforma”, estimó.