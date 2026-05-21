Destituyen a Janet Chiu López, alcaldeza de Jiquipilas, Chiapas: Piden desafuero por corrupción

El Congreso de Chiapas votó a favor del desafuero de Janet Chiu López.

Blanca Janet Chiu López, presidenta municipal de Jiquipilas, Chiapas, fue destituida de su cargo la tarde de este jueves 21 de mayo, mientras la Fiscalía busca su desafuero.

Con 35 votos a favor, el Congreso de Chiapas aprobó que la funcionaria de Morena deje su cargo de manera inmediata, en medio de un proceso jurídico en el que se le señala de corrupción.

En la sesión extraordinaria del Congreso se mencionó que la coordinación de la Fiscalía General de Chiapas, encabezada por Armando Pérez Narváez, informó la situación legal de Blanca Janet Chiu, así como la causa penal 178/2026, “por hechos cometidos en agravio de la empresa Grupo Abimarca S.A. de C.V.

¿De qué delitos acusan a Blanca Janeth Chiu López?

La alcaldesa de Jiquipilas tiene dos peticiones de juicio político de parte de la Fiscalía de Chiapas, donde la señalan de presuntamente exigir un millón de pesos para establecer una empresa dentro de Jiquipilas.

Con esta acusación en contra, la Fiscalía busca desaforar a la funcionaria de Morena ejecutar la acción penal en su contra, aunque por el momento no se ha confirmado su detención.

Janet Chiu es alcaldesa por Morena. (Quadratín)

Además de Janet Chiu López, de Morena, la Fiscalía solicitó la declaratoria de procedencia y desafuero de otros seis funcionarios del Ayuntamiento de Ocozocoautla:

La síndico municipal.

Cinco regidores.

Todos estos funcionarios están acusados de delitos de extorsión agravada, presuntamente por mal uso de recursos públicos.

Quadratín informó que existen carpetas de investigación contra servidores públicos en al menos otros 10 municipios, mismas que se están integrando y sobre las que se darán a conocer más detalles en el futuro.

¿Quién toma la presidencia municipal de Jiquipilas, Chiapas?

Tras la destitución de Blanca Janet Chiu, el Congreso designó a Benérita Vela Avendaño como la nueva presidenta municipal, quien asumió sus funciones este mismo jueves.

El objetivo de esta medida es asegurar la gobernabilidad del Municipio mientras avanza el proceso contra la edil.

Janet Chiu López ganó las elecciones de junio de 2024 en la localidad de Chiapas; sin embargo, su constancia se le entregó mes y medio después, luego de resolver juicios de inconformidad ante el resultado.

Benérita Vela Avendaño será la alcaldesa suplente de Jiquipilas. (Quadratín)

Con información de Quadratín.