‘Licencia no es suficiente’: Oposición pide desafuero de Rubén Rocha por acusación de EU

La solicitud de Rubén Rocha Moya provocó reacciones de partidos de la oposición. (Foto: Cuartoscuro)

La oposición reaccionó este sábado 2 de mayo a la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, luego de que el jueves pasado el gobierno de Estados Unidos lo acusara, junto a nueve personas, de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

A través de un video, el mandatario sinaloense pidió separarse del cargo temporalmente por 30 días, luego de que la investigación que anunció la Fiscalía General de la República (FGR). La solicitud fue aprobada este sábado por el Congreso de Sinaloa.

“Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citada”, dijo Rocha Moya en un video publicado en redes sociales.

‘Licencia no es suficiente’, acusa la oposición

La solicitud de Rubén Rocha Moya provocó reacciones de partidos de la oposición como Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Jorge Álvarez Máynez, de MC, aseveró que” licencia de Rubén Rocha es un paso pero no es suficiente”.

“Mientras mantenga el fuero, la impunidad continúa. Él y todos los funcionarios implicados deben ser desaforados”, indicó.

La dirigencia del PRI en Sinaloa también fijó postura ante la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al advertir que la medida confirma la gravedad de la crisis en la entidad y no sustituye la rendición de cuentas.

“La solicitud de licencia confirma que la crisis es real y de gran magnitud”, señaló.

En un posicionamiento, el partido señaló que “la gravedad del momento exige claridad, no evasivas”, al tiempo que consideró que la separación de ambos funcionarios de sus cargos es apenas un primer paso frente a los señalamientos existentes.

El PRI Sinaloa sostuvo que lo fundamental es el esclarecimiento de los hechos y demandó que se informe a la ciudadanía qué ocurrió, quiénes están involucrados y qué responsabilidades existen.

“No basta con discursos de defensa política; se requieren resultados claros, investigaciones serias y transparencia total”, subrayó.

El partido enfatizó que Sinaloa requiere certidumbre, legalidad y gobernabilidad, y advirtió que la entidad no debe cargar con las consecuencias de decisiones, omisiones o posibles complicidades de sus autoridades.

En ese sentido, exigió que las instituciones mexicanas actúen con autonomía, firmeza y sin protección política. “Nadie por encima de la ley, sin importar el cargo o partido”, reiteró.

¿Qué dijo Rubén Rocha Moya en su solicitud de licencia?

“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanos”, sentenció al referirse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

A lo largo del video el funcionario se declaró como inocente frente a las acusaciones divulgadas el pasado miércoles por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre las que se presumen presuntas conspiraciones con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

“A mi pueblo y a mí familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré, y eso lo demostraré con firmeza en el momento en el que las instituciones de justicia de este país lo requieran”, zanjó.

Al igual que Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitó licencia provisional, por lo que Miriam Ramos Villarreal entró como sustituta del cargo.

Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.

Con información de EFE