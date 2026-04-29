Rubén Rocha rechaza acusaciones del Departamento de Justicia de EU: ‘Carecen de veracidad y fundamento’

La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado públicamente a Rubén Rocha de las acusaciones en su contra por presuntos nexos con el narco.

El gobernador Rubén Rocha rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones formuladas en su contra en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el gobernador de Sinaloa afirmó que las acusaciones serán desmentidas “con toda contundencia, en el momento oportuno”.

Rocha Moya sostuvo que la acusación, que también incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez, no solo está dirigido hacia su persona, sino también contra el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, expresó este jueves 29 de abril.

Rubén Rocha agregó que las imputaciones forman parte de una estrategia para afectar el orden constitucional mexicano, particularmente la soberanía nacional.

“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, puntualizó.

¿De qué acusa EU a Rubén Rocha?

El expediente, asignado a Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York, establece que el gobernador Rubén Rocha y otras 9 personas presuntamente formó parte de una asociación con criminales para el tráfico de drogas hacia EU.

Rubén Rocha “abusó de su autoridad en apoyo del Cártel de Sinaloa y expuso a víctimas a amenazas y violencia, y vendieron sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos”, dijo el Gobierno de EU en un comunicado.

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia, Rubén Rocha participó en una “conspiración” que permitió al Cártel de Sinaloa introducir “grandes cantidades” de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a la Unión Americana.

“Presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de Sinaloa de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros y narcotraficantes aliados para facilitar sus actividades; y ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales que protegieran cargamentos de droga”, apuntó.