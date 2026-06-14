Salida de paracaidismo termina en tragedia: Mueren los 12 ocupantes al estrellarse avioneta en Missouri

Vehículos de emergencia acuden a la ayuda tras la caída de la avioneta en Butler, Missouri. (AP foto/Reed Hoffmann)

Una avioneta que transportaba a un piloto y 11 pasajeros que planeaban pasar una tarde soleada haciendo paracaidismo se estrelló, este domingo, en Missouri y murieron sus 12 ocupantes, informaron las autoridades.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri señaló en un comunicado que había agentes en el lugar, ayudando al Departamento de Policía de Butler y a la Policía del condado Bates.

El accidente aéreo ocurrió cerca del Aeropuerto Memorial de Butler. El pequeño pueblo de Butler tiene una población de alrededor de 4,300 habitantes y está a unos 105 kilómetros al sur de Kansas City.

La aeronave estaba llevando a personas para hacer paracaidismo, reveló el sargento de la Patrulla de Carreteras Justin Ewing. Añadió que los servicios de emergencia recibieron una llamada de que un avión había caído y estaba envuelto en llamas alrededor de las 11:30 de la mañana del domingo.

“Cayó en un campo adyacente al aeropuerto, pero creo que están cerrando la carretera solo como precaución”, dijo Ewing.

Un montón de metal azul y plateado retorcido y destrozado yacía en el césped cerca del aeropuerto, con una enorme fila de vehículos de emergencia en la calle a su lado.

Equipos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y de la Administración Federal de Aviación (FAA) se dirigían al lugar la tarde del domingo para investigar, según la Patrulla Estatal de Missouri.

¿Qué se sabe de la avioneta accidentada?

La avioneta privada era operada por Skydive Kansas City, apuntó Dennis Jacobs, el gerente interino del aeropuerto y director de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado Bates.

“Acababa de despegar e hizo un giro a la izquierda” antes del accidente, declaró Jacobs. “En mi opinión, creo que estaba perdiendo potencia y estaba tratando de llegar hasta la carretera y aterrizar, y entró en pérdida y cayó de nariz y se incendió”.

Los servicios de emergencia pudieron extinguir el incendio poco después del accidente, declaró Jacobs, calificando la escena de “brutal”.

Los primeros en responder han revisado el área y no encontraron a nadie que pudiera haber intentado saltar antes del accidente, dijo Jacobs.

Características de la avioneta accidentada

La avioneta era una Pacific Aerospace 750XL, un modelo turbohélice monomotor popular para el paracaidismo, pero que también ha demostrado ser útil para otros usos, incluidos carga, mapeo aéreo y evacuación médica.

La aeronave puede transportar hasta 17 paracaidistas y es capaz de despegar y aterrizar en pistas cortas. La nave que se estrelló el sábado fue fabricada en 2010, según registros de la FAA.

El pequeño aeropuerto presta servicio a alrededor de 30 aeronaves, todas de propiedad privada, incluidas empresas de fumigación de cultivos y operadores de paracaidismo, apuntó Ewing.

Las empresas de paracaidismo operan en la región ocho o nueve meses al año, y la temporada suele comenzar a finales de marzo o principios de abril y extenderse hasta octubre o noviembre.

Aún no se sabe qué factores pudieron haber contribuido al accidente o haberlo causado, dijo Ewing, y esos detalles serán parte de la investigación realizada por la agencia de transporte.