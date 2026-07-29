Sheinbaum recibe al presidente del Banco Mundial: Conversaron sobre el Plan México

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este miércoles 29 de julio con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, con la finalidad de conversar y analizar el Plan México y cómo ejecutarlo. El encuentro tuvo como sede el Palacio Nacional.

“En Palacio Nacional, recibí al presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y a su equipo, quienes expresaron interés en participar en el Plan México. Nuestra economía avanza con certidumbre y confianza”, publicó la jefa del Ejecutivo en sus redes sociales.

Conforme el interés del funcionario es alinear el Marco de Alianza País del grupo hacia los objetivos del Plan México, su agenda de dos días en territorio mexicano incluyó encuentros también con funcionarios de las secretarías de Hacienda y Energía; con representantes del sector público y privado de la agroindustria, farmacéutica y de las mipymes.

¿Cuál es la visión del Banco Mundial para colaborar con el Plan México?

Para el dirigente del Banco Mundial, el empleo es la mejor vía de eliminar la pobreza y elevar el bienestar de las personas, por lo que tiene interés en colaborar con el Plan México en sus estrategias a fin de alcanzar la meta de generar 1.5 millones de empleos de calidad y comparte la visión del gobierno federal de impulsar a los cinco sectores estratégicos, que son: farma, agroalimentos, energía, turismo y manufactura de valor agregado, todos bajo la lente de atender las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, ayudarlas a sumarse a las cadenas de proveeduría que eleven el contenido nacional.

La visita a México de Banga es la primera al país desde que asumió la presidencia del Grupo en junio de 2023. Su predecesor, David Malpass, estuvo de visita en noviembre de 2019 y en esa ocasión se reunión con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.