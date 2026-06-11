Banco Mundial mantiene débil pronóstico para México: Crecerá menos del 2% hasta 2028

El Banco Mundial mantuvo sin cambios su pronóstico de crecimiento para México en 2026, al estimar una expansión de 1.3 por ciento, tal como lo proyectó desde enero.

En contraste, redujo ligeramente su previsión para 2027 en 0.1 puntos porcentuales, al ubicarla en 1.7 por ciento, y anticipó un crecimiento de 1.9 por ciento para 2028, aún por debajo del umbral de 2 por ciento, debido al riesgo de menores exportaciones e inversión.

“Las perspectivas económicas del país están determinadas principalmente por la demanda interna y las condiciones del comercio exterior, en particular con respecto a Estados Unidos y la revisión del T-MEC”, detalla la actualización de las Perspectivas Económicas Mundiales, documento en el que identifica que la actividad económica en México se contrajo en medio de una demanda externa más débil y una mayor incertidumbre en materia de política comercial.

El organismo considera una ligera recuperación de la economía mexicana durante el periodo 2027-2028, conforme la inversión recupere dinamismo y la demanda externa alcance una mayor estabilidad, situación que dependerá de los resultados de la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Las próximas negociaciones del T-MEC representan un mayor riesgo para las exportaciones y la inversión en México”, advirtió.

Pemex la carga financiera del gobierno de México

En materia de finanzas públicas, recomendó establecer marcos fiscales que fortalezcan la disciplina del gasto gubernamental y señaló a Petróleos Mexicanos (Pemex) como una carga financiera relevante.

“En México, por ejemplo, la principal empresa petrolera estatal, Pemex, se ha convertido en un pasivo contingente significativo para el gobierno central”.

Después de ajustar a la baja su pronóstico para el crecimiento de la economía mundial en 2026, al reducirlo a 2.5 por ciento, 0.1 puntos porcentuales menos respecto a la previsión de enero, debido a los efectos de la guerra en Medio Oriente, el Banco Mundial destacó que México presenta una exposición limitada a la crisis energética y cuenta con medidas fiscales para contener sus efectos.

“La exposición a la crisis energética es limitada, dada su posición comercial energética ampliamente equilibrada y los esfuerzos fiscales para contener su impacto”, destaca el análisis sobre México.

Comercio internacional enfrentará entorno complejo

En términos generales, el Banco Mundial considera que las perspectivas para el comercio internacional durante este año enfrentan un entorno más complejo por el incremento en los precios de la energía, las disrupciones en los embarques marítimos, las tarifas a las importaciones estadounidenses, los avances en acuerdos comerciales y la persistente incertidumbre sobre la política comercial.

“En América Latina y el Caribe, la próxima renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantendrá la incertidumbre en niveles elevados para México, mientras que es probable que la región en general se beneficie de precios más altos de las materias primas”, explicó.

El pronóstico de crecimiento para Estados Unidos también permaneció sin cambios respecto a la estimación de inicio de año, al mantenerse en 2.2 por ciento para 2026. Para 2027, el organismo elevó su previsión en 0.2 puntos porcentuales, hasta 2.1 por ciento, mientras que para 2028 anticipó una desaceleración a 2.0 por ciento.