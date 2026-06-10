Guerra en Medio Oriente: Se registran explosiones en Irán luego de que EU anunciara nuevos ataques

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que realizaría los nuevos ataques contra Irán..

Irán dio a conocer que cerrará el estrecho de Ormuz luego de que Estados Unidos lanzara a varios ataques contra la nación persa.

“Debido a las continuas atrocidades por parte de Estados Unidos y en vista del inicio de los ataques de sus fuerzas contra algunas regiones del sur de la provincia de Hormozgan, a partir de este momento, debido a la situación inestable en la región, el estrecho de Ormuz se declara cerrado al tránsito de todo tipo de embarcaciones, incluidos petroleros y buques comerciales. Cualquier barco que intente cruzar el estrecho será atacado”, indicó un comunicado de las fuerzas revolucionarias iraníes citado por la televisión estatal y recogido por Sputnik.

Las explosiones se registraron en la madrugada de este jueves en distintos puntos de Irán después de que Estados Unidos anunciara nuevos ataques contra la República Islámica, según reportaron medios locales.

La agencia iraní Mehr informó de que se activaron las defensas antiaéreas en Teherán, la capital del país, mientras que la agencia Fars, también local, reportó explosiones en ciudades del sur como Sirik y la isla de Qeshm, entre otras.

Estas informaciones llegaron después de que el Ejército estadounidense anunciara una nueva oleada de ataques en Irán contra “múltiples objetivos” a modo de “respuesta a agresiones” del país persa, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Apenas momentos antes del anuncio, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, avisó en las instalaciones del Centcom que “atacarían con fuerza esta noche” a la República Islámica, a la que Washington acusa de haber atacado a un helicóptero estadounidense con dos soldados, quienes sobrevivieron.

El presidente de EU, Donald Trump, también había hecho la misma advertencia horas antes.

Pese a que Washington y Teherán se encuentran debatiendo un acuerdo de paz a través de países mediadores como Pakistán, la pasada noche ya intercambiaron ataques a raíz de la agresión contra el helicóptero.

Irán derriba helicóptero de Estados Unidos

Trump había amenazado con nuevos ataques a Irán después de que el país persa derribara un helicóptero con dos soldados estadounidenses que cayó cerca de la costa de Omán.

Irán ha decidido cerrar el estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos.

“Había dos pilotos a bordo; ambos están a salvo y resultaron ilesos. No obstante, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque”, publicó en su red Truth Social este martes 9 de junio.

El ejército norteamericano rescató a los dos soldados del helicóptero AH-64 Apache el lunes 8 de junio tras la caída de la aeronave, informó el Comando Central de Estados Unidos, con radicado en Florida.

El helicóptero fue derribado mientras Oriente Medio aún se recupera de la conmoción provocada por el intercambio de ataques entre Irán e Israel durante el fin de semana, el golpe más severo hasta ahora contra el frágil alto al fuego en la guerra entre ambos países.