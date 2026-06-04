¿Quiénes son los 4 republicanos que ‘traicionaron’ a Trump y votaron para terminar la guerra en Irán?

Cuatro republicanos se posicionaron contra Donald Trump para evitar que continúe la guerra contra Irán.

Cuatro representantes republicanos le ‘voltearon bandera’ a Donald Trump y votaron para detener la guerra con Irán, a más de tres meses del inicio del conflicto.

Thomas Massie de Kentucky, Tom Barrett de Michigan, Warren Davidson de Ohio y Brian Fitzpatrick de Pensilvania son los conservadores que apoyaron la moción de los demócratas para que terminara la guerra.

Con 215 votos a favor, la votación puso de manifiesto la creciente preocupación por la guerra dentro del propio partido del presidente, a cinco meses de las elecciones legislativas.

Sin embargo, los votos emitidos en la Cámara de Representantes no sirven para poner fin a los ataques de EU a Irán, y falta la aprobación del Senado a la resolución, así como a las disposiciones de la Ley de Poderes de Guerra de 1973.

Lo que debes saber sobre los republicanos que votaron para poner fin a la guerra de Trump contra Irán

Los votos de los legisladores republicanos contra la guerra de Trump no son algo de hoy, sino que desde hace días, algunos de ellos se han posicionado en contra de que se mantenga el conflicto, recalcando los elevados costos de la guerra y la situación económica en el país.

Estos son los representantes que votaron contra la guerra de Trump:

Thomas Massie

Representante de Kentucky, Thomas Massie ha denunciado desde semanas anteriores su desacuerdo contra algunas de las medidas de Donald Trump.

Es miembro fundador del caucus YOLO, inspirado en la frase ‘You Only Live Once’, que en español significa ‘solo se vive una vez’.

Massie ha enfurecido a Trump al votar contra su emblemático proyecto de impuestos y gasto, y al presionar por la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein.

A punto de salir del Congreso, Massie afirmó que “si el Poder Legislativo siempre vota con el Presidente, sí tenemos un rey”.

Thomas Massie. (X: Thomas Massie)

Tom Barrett

Representante de Michigan, Tom Barrett es un exmilitar que se ha posicionado en contra de la guerra contra Irán, ya que considera que puede volverse un conflicto sin sentido.

Aseguró que no puede volver a permitir que una guerra interminable vuelva a ocurrir en Estados Unidos, además de que el Congreso tiene la autoridad exclusiva para declarar la guerra, lo que incluye cuándo y cómo desplegar a las tropas.

El legislador propone definir los objetivos de la misión con Irán para desmantelar su programa nuclear, prohibirle tropas terrestres de EU en Teherán ni ocupar territorio del país.

EU debe garantizar el paso por el Estrecho de Ormuz, y enviar un informe al Congreso para que se detallen las operaciones militares, y una evaluación de las bajas civiles y militares en caso de que decidan continuar con el conflicto.

Tom Barrett. (X: Tom Barrett)

Warren Davidson

Representante de Ohio, Warren Davidson es un republicano a favor de eliminar el apoyo al cuidado de las infancias.

Aunque es un seguidor de Donald Trump, el legislador se mantiene en contra de votar distintas propuestas hasta que el Senado actúe sobre la ley para “salvar a Estados Unidos”.

Warren Davidson. (Facebook: Warren Davidson)

Brian Fitzpatrick

Representante de Pensilvania, Brian Fitzpatrick fue agente del FBI y fiscal federal de Estados Unidos.

Su voto a favor de terminar la guerra con Irán fue con apego a la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que indica que cualquier conflicto que se extienda por más de dos meses debe ser sometido a la consideración del Congreso.

El comunicado de Brian Fitzpatrick insiste en que es necesario desmantelar el programa nuclear de Irán, así como que prevalezca el Estado de Derecho, con tres poderes independientes.