Netanyahu minimiza ‘regaño’ de Trump tras atacar Líbano: ‘A veces tenemos desacuerdos’

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, minimizó las críticas que hizo Trump a su guerra en Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, restó importancia este miércoles a los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, que le llamó “loco” en una reciente conversación telefónica.

“Como en las mejores familias, a veces tenemos desacuerdos tácticos. Siempre encontramos la manera de resolverlos. Como grandes amigos, podemos discrepar por la mañana y por la tarde ya tenemos acciones en común”, aseguró Netanyahu en una entrevista con la cadena CNBC.

Así, recalcó que ambos países coinciden en “lo esencial”, como el objetivo de poner fin al programa nuclear de Irán para que ese país “no represente una amenaza para Israel, Oriente Medio ni Estados Unidos”.

“Esta ha sido una relación estupenda, porque (Trump) ha sido el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca. Él me respeta, y yo a él”, incidió.

Trump confirmó que llamó “jodidamente loco” al ministro israelí durante una llamada telefónica que tuvo lugar el lunes para discutir la desescalada en el Líbano, pero afirmó que ambos trabajan muy bien juntos.

“Estaba un poco molesto por sus constantes enfrentamientos con el Líbano”, dijo el mandatario en el pódcast ‘Pod Force One’ del New York Post, publicado este miércoles.

Tras la llamada con el líder israelí y después de mantener inusuales contactos con Hezbolá, el estadounidense anunció que tanto Israel como el grupo chií libanés se comprometían a frenar sus ataques.

Teherán había anunciado horas antes que pausaba sus conversaciones con Washington en represalia por la ofensiva israelí en territorio libanés, aunque Trump negó este martes que haya habido una suspensión en las negociaciones y aseguró que estas prosiguen.

En las últimas semanas, ambos países han intercambiado borradores para un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

Entre las últimas exigencias de Irán para cerrar el pacto de paz está el cese de la ofensiva israelí en el Líbano.

En la entrevista con CNBC retransmitida hoy, Netanyahu dijo que Trump “entiende” que el Líbano “ha sido tomado como rehén por Hezbolá y que ambos coinciden en la necesidad de que el grupo se desarme.

Al ser preguntado por la periodista Sara Eisen sobre la noticia de que Irán ha aceptado que no tendrá armas nucleares, según Trump, Netanyahu afirmó que “hay que asegurarse de que realmente” el régimen de los ayatolás cumpla con esta condición.

“(Irán) siempre miente, por eso hay que tener una forma de sacar el material nuclear y desmantelar su infraestructura. Creo que todo eso está sobre la mesa y que el presidente (Trump) cree que puede conseguirlo mediante presión diplomática y negociaciones”, apostilló.