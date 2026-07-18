Reunión Sheinbaum, Trump y Carney: Así fue el primer encuentro en persona entre los líderes del T-MEC

Sheinbaum viajará a Nueva York por invitación de Trump; así fue su primer encuentro con los líderes del T-MEC. (@Claudiashein)

La presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Nueva York para la final del Mundial 2026, luego de recibir una invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Durante su gira de trabajo por Quintana Roo, explicó que aceptó asistir por tratarse de una invitación personal del mandatario.

“Tomé la decisión de sí asistir porque es una invitación directa del presidente de Estados Unidos”, compartió a los medios de comunicación.

Un recuento tras el rechazo a extender el T-MEC

No será la primera vez que los tres mandatarios coincidan en el mismo lugar. Su único encuentro, hasta la fecha, ocurrió el 5 de diciembre de 2025, cuando se vieron cara a cara durante el sorteo de grupos del Mundial 2026.

En aquella ocasión, los tres líderes subieron juntos al escenario para sacar las esferas con el nombre de sus países.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y Mark Carney, primer ministro de Canadá, durante el sorteo de selección para los grupos del mundial 2026 que se jugará en los tres países. (Cuartoscuro)

Antes de tomar la primera pelota del sorteo, Sheinbaum agradeció la sede compartida y destacó el carácter histórico de que México reciba por tercera vez la justa mundialista.

Después del acto protocolario en el Kennedy Center, la presidenta mexicana sostuvo una reunión privada con Trump, en la que también participó Carney. Al concluir el encuentro, la mandataria compartió una fotografía con ambos líderes y señaló que continuarían trabajando en temas comerciales.

Ese primer acercamiento ocurrió, además, mientras la FIFA entregaba a Trump su primer Premio de la Paz, en un momento en que el mandatario estadounidense buscaba abiertamente el Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, ahora un trasfondo comercial marcará todavía más el encuentro entre los tres gobernantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó a EU en un avión de la Sedena para llegar al sorteo del Mundial 2026, donde se reunión con Donald Trump y Mar Carney. (Presidencia de la República/Presidencia)

¿Tratarán el T-MEC durante el partido Argentina vs. España?

Desde el sorteo de diciembre pasado ya se perfilaba la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pactada para 2026.

El 1 de julio, esa revisión tomó un giro relevante. Washington confirmó que no renovaría el acuerdo por 16 años adicionales, como era posible en el sexto aniversario de su entrada en vigor.

En su lugar, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, anunció que el tratado permanecerá vigente hasta 2036, pero sujeto a revisiones anuales.

La decisión responde al desencanto de Trump con un esquema que, a su juicio, protegía sectores comerciales de los aranceles que buscaba imponer y no resolvía los déficits comerciales con sus dos socios.

El viaje de Sheinbaum a Nueva York ocurre apenas unos días antes de que delegaciones mexicanas y estadounidenses inicien la tercera ronda de negociaciones sobre el futuro del acuerdo comercial, prevista para la próxima semana en la Ciudad de México.