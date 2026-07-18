Se compromete Santiago Nieto con habitantes de Peñamiller a impulsar la economía de la región

Durante estos recorridos, el morenista está realizando asambleas para mantener contacto directo con la ciudadanía. (Foto: Especial)

Santiago Nieto Castillo busca ser el coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, y con ello, perfilarse como el candidato de la 4T a la gubernatura del estado en las elecciones de 2027.

Con este propósito y con base en la convocatoria emitida por Morena, PT y Partido Verde Ecologista para elegir a los coordinadores estatales, Santiago Nieto ha iniciado un recorrido por los 18 municipios de Querétaro.

Durante estos recorridos, el morenista está realizando asambleas para mantener contacto directo con la ciudadanía y presentar los avances conseguidos por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, está dando a conocer a la ciudadanía la forma en la que la 4T está protegiendo la soberanía de México frente al reciente debate internacional, en virtud de la revisión del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) entre México, Estados Unidos y Canadá; las tensiones con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump a partir de la solicitud de extradición del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y la detención y extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ambos acusados por el gobierno norteamericano de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Santiago Nieto dijo que, derivado de estas tensiones, la presidenta Sheinbaum ha mandatado a los aspirantes a coordinadores de la 4T en los 17 estados de la República donde habrá elección de gobernador en 2027 “para recorrer el país y dar un mensaje claro respecto a la defensa de la soberanía y al apoyo incondicional a su gobierno”.

“Además hay una enorme campaña de desinformación, particularmente en los estados que no gobierna Morena, en donde el cuestionamiento al gobierno de México es amplísimo y no necesariamente con verdad. Lo que queremos hacer es una campaña de presentación de la visión del gobierno de México, a nivel nacional, frente a la desinformación existente”.

‘Queremos que sea nuestro gobernador’

Santiago Nieto visitó este fin de semana el municipio de Peñamiller, considerado la puerta de entrada a la Sierra Gorda de Querétaro.

A decir de sus propios habitantes, Peñamiller es uno de los municipios que conoce lo que significa el abandono de las autoridades estatales. El rezago social que sufren es una realidad.

En Peñamiller, Santiago Nieto sostuvo una reunión con productores de orégano, artesanos y mineros de la Sierra Gorda.

Escuchó de viva voz de los protagonistas la diversa problemática que enfrentan.

Peñamiller está considerada la mejor zona productora de orégano en el país, con un volumen de cosecha que supera las 800 toneladas anuales. De esta actividad dependen económicamente mil 300 ejidatarios.

Actualmente, el orégano de Peñamiller se exporta a los Estados Unidos, Canadá y Francia, pero a través de intermediarios, por lo que los productores le pidieron apoyo a Santiago Nieto para poder consolidar una organización que les permita obtener mejores beneficios con la producción y comercialización directa de esta planta aromática, que se usa dentro de la gastronomía y medicina.

Santiago Nieto ofreció apoyar las gestiones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la dependencia que él encabezó recientemente como director general, para que Peñamiller obtenga la Denominación de Origen del orégano, y con ello darle valor agregado al producto y que sea sustentable.

Nieto Castillo también ofreció apoyar el trabajo de un grupo de mujeres emprendedoras que se capacitaron para darle valor agregado al orégano a través de la transformación de esta planta en jabón artesanal, cremas y aceites medicinales.

El morenista recibió peticiones de apoyo para impulsar el cultivo y la comercialización de la damiana, un pequeño arbusto que se da en la zona de Peñamiller y del cual se genera una producción de 600 toneladas al año.

La damiana se utiliza tradicionalmente en la herbolaria como afrodisiaco, tónico energizante y relajante natural, además ayuda a combatir la fatiga física y mental.

Santiago Nieto dijo que, para Querétaro, la extracción de mercurio es un tema trascendental.

Por su parte, un grupo de mineros, le pidieron su intervención ante las autoridades competentes para destrabar los permisos para la extracción de mercurio en las minas de la Sierra Gorda.

Nieto dijo que, para Querétaro, la extracción de mercurio es un tema trascendental, pues el Tratado Internacional de Minamata establece que para el 2030 se tendrá una restricción por aspectos de protección al medio ambiente, por lo que se requiere generar una política pública para poder revertir esto.

“¿Es posible?, sí, sí es posible, pero necesitamos desburocratizar los procesos porque sólo quedan cuatro años para poder cumplir con este compromiso que adquirió el Estado Mexicano”, señaló.

Durante el encuentro, los habitantes de Peñamiller le expusieron a Santiago Nieto otras problemáticas sociales, las cuales también ofreció atender desde el ámbito del acompañamiento en la gestión.

“Doctor (Santiago Nieto) queremos que sea nuestro Gobernador…usted tiene todo lo que se necesita para llegar y estamos puestos con usted. Sabemos que sí va a llegar”, le dijeron los señores Esteban Aguareséndiz y Antonio García.

En respuesta y agradecido por el respaldo, Santiago Nieto dijo que la 4T nunca ha gobernado Querétaro.

“Ya ha sido una noche muy larga, ya es tiempo de que salga el sol”, expresó.

Después del encuentro con personas trabajadoras, Santiago Nieto continúo su visita por el municipio de Peñamiller; recorrió las calles de la cabecera municipal saludando y platicando directamente con la gente.

Aquí, dijo que Peñamiller merece que los resultados de la Cuarta Transformación lleguen hasta sus calles.

Y enfatizó “seguimos caminando con rumbo”.