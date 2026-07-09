Tengo el expertise para hacer de Querétaro un Silicon Valley: Santiago Nieto

Santiago Nieto aseguró que tiene el expertise para hacer de Querétaro un Silicon Valley

Santiago Nieto, aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro, afirmó que cuenta con el expertise para llevar al estado a ser un Silicon Valley, un centro de innovación tecnológica de primer nivel.

En entrevista para El Financiero TV, Nieto Castillo dijo que muchos de los cuadros de Acción Nacional, que está a punto de cumplir 30 años gobernando el estado, no cuentan con experiencia en la administración federal, a diferencia de él, que fue titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Mi posición de haber estado colaborando en dos gobiernos federales de la ‘4T’ me da ese expertise para hacer esas vinculaciones suficientes para poder mejorar ciertos elementos que tenemos en Querétaro”.

“Puede convertirse, si generamos una política pública adecuada, en un Sillicon Valley, poder generar que el sistema de semiconductores se fortalezca en la entidad”, indicó.

Aunque reconoció que el gobierno de Mauricio Kuri ha hecho las cosas bien en materia de industria, Nieto destacó pendientes en seguridad, movilidad, agua y derechos humanos.