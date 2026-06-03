Santiago Nieto, aspirante a gubernatura de Querétaro: ‘Hay que cambiar lo que se ha hecho mal’

Santiago Nieto Castillo, que se destapó por la gubernatura de Querétaro, aseguró queirá tras el cártel inmobilario y élites el PRIAN (Foto: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO)

Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, se declaró listo para ser el candidato de Morena y gobernar Querétaro, y ofreció que irá en contra del cártel inmobiliario del PAN y de las “élites del PRIAN” en el estado.

Reconoció que con los 30 años de gobiernos del PAN en la entidad “hay un alto nivel de desarrollo, sí, hay que admitir lo que se ha hecho bien, pero hay que cambiar lo que se ha hecho mal”, aclaró.

En entrevista en el programa EntreDichos, de El Financiero Televisión, con el periodista René Delgado, el también extitular del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (Impi) y exencargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, explicó que “hay que reconocer y mantener las cosas que los panistas y priistas han hecho bien”.

Esto propone Nieto si llega a la gubernatura en Querétaro

“No llegaría con un modelo que destruya lo que se ha hecho bien, pero sí hay que combatir lo que está mal; tenemos un problema de agua, problemas reales de movilidad, sí hay un cártel inmobiliario en Querétaro y los temas vinculados con el costo de la vida para el nivel de ingreso que tiene la población”, señaló.

Nieto aspira a ser primero el coordinador de los comités de defensa de la llamada cuarta transformación y luego el eventual candidato de Morena, en alianza con el PVEM y PT, con los que aseguró que ya tuvo acercamientos.

Advirtió también que Querétaro “es el estado número 12 en incidencia delictiva, su nivel de seguridad que tenía ya no existe y es importante revertir esta caída y pérdida de seguridad”.

“Es el cártel inmobiliario el que genera la problemática del agua, de la movilidad y eleva el costo de la vida”, acusó.

También remarcó que en ese estado “el PRIAN no se puede separar, por una cuestión de familias. Tenemos una diputada federal (del PAN, Tania Palacios Kuri) que es nieta de (el expriista fallecido) Mariano Palacios, y sobrinos que unen los apellidos Palacios y Kuri (del actual gobernador panista del estado, Mauricio Kuri)”.

“Y esto no es un cuestionamiento a ella, lo que quiero plantear es una diferencia muy grande que tiene que ver con la renovación de élites. Es por eso que digo que el PRIAN en Querétaro es una misma cosa”, expuso.

Propuso terminar también con el “esquema de concesiones y multiconcesiones del agua, que genera una enorme disparidad en los procedimientos y costos, aparte de las empresas particulares que están contratadas y el encarecimiento de los servicios a los grupos sociales menos favorecidos”