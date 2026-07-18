F1 Qualy del Gran Premio de Bélgica 2026 EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la clasificación de ‘Checo’ HOY?

El Gran Premio de Bélgica se realiza el domingo 19 de julio, el mismo día que la final del Mundial 2026. (Fotoarte/ Xinhua)

¡Es un gran día para los aficionados del deporte! A las actividades del Mundial 2026 —que este sábado tiene programado el partido Francia vs. Inglaterra por el tercer lugar— se suman las de la Fórmula 1, categoría que hoy celebra la clasificación del Gran Premio de Bélgica.

Luego del GP de Gran Bretaña, la lucha por el liderato del campeonato de pilotos está cada vez más cerrada entre Kimi Antonelli y su compañero de equipo en Mercedes, George Russell: tienen una diferencia de solo 25 puntos. Además, Ferrari mantiene la esperanza, en especial después del triunfo que consiguió Charles Leclerc en Silverstone.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para los pilotos de la F1. Antes de las actividades del Gran Premio de Bélgica se informó que Lando Norris, actual campeón del mundo, tendrá una penalización de 10 lugares en la parrilla de salida por utilizar una cuarta unidad electrónica de potencia, con lo que superó el límite permitido. Por ello, buscará clasificar en los primeros lugares para evitar salir desde el fondo durante la carrera.

'Checo' Pérez corre este fin de semana en el GP de Bélgica. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Clasificación del Gran Premio de Bélgica: ¿A qué hora ver la F1 HOY?

La clasificación del Gran Premio de Bélgica tiene buenas noticias para los aficionados, ya que la qualy se realiza temprano, lo que permite disfrutar la sesión de la Fórmula 1 antes del partido por el tercer lugar del Mundial 2026.

Fecha : sábado 19 de julio de 2026.

: sábado 19 de julio de 2026. Hora : 8:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

: 8:00 de la mañana, tiempo del centro de México. Sede: Circuito de Spa-Francorchamps.

Sergio ‘Checo’ Pérez vuelve este fin de semana a la pista con un solo objetivo: pasar a la segunda sesión de clasificación por primera vez desde que comenzó la temporada 2026 de la Fórmula 1 y con suerte sumar un punto en la carrera.

¿Dónde ver la Fórmula 1 EN VIVO? Transmisión de la clasificación del GP de Bélgica 2026

En México existen dos opciones para ver las actividades de la Fórmula 1 en vivo. Todas requieren el pago de una suscripción para acceder a la transmisión de la clasificación del Gran Premio de Bélgica, comentarios y análisis en vivo.

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¿Dónde se corre el GP de Bélgica 2026? Así es el Circuito de Spa-Francorchamps

El Gran Premio de Bélgica se disputa en el Circuito de Spa-Francorchamps, uno de los trazados más largos del calendario actual de Fórmula 1, con una longitud de 7,004 kilómetros. Su historia se remonta a 1921, cuando se creó un circuito triangular que conectaba caminos públicos entre Francorchamps, Malmedy y Stavelot.

Aquel primer trazado tenía una extensión de 14.9 kilómetros. En 1979, el circuito redujo su longitud hasta llegar a la configuración actual.

Bélgica formó parte del primer Mundial de Fórmula 1 en 1950 como uno de los siete circuitos originales del campeonato. La primera carrera mundialista tuvo como ganador a Juan Manuel Fangio.

Circuito de Spa-Francorchamps. (Foto: www.formula1.com).

La pista cuenta con la secuencia Eau Rouge y Raidillon, una de las zonas más reconocidas del automovilismo, la cual tiene curvas a la derecha y a la izquierda para finalizarcon una subida hacia la colina de Raidillon.

El clima juega un factor clave en este trazado: se puede presentar lluvia en una zona mientras otra permanece seca, lo que genera cambios en el agarre. El récord de vuelta rápida pertenece al mexicano Sergio Pérez, con 1:44.701 en 2024. La carrera contempla 44 vueltas.

¿Cuándo es el Gran Premio de Bélgica 2026?

La carrera del Gran Premio de Bélgica 2026 se realiza el domingo 19 de julio, misma fecha en la que se disputa la final del Mundial 2026. Sin embargo, los seguidores del deporte podrán disfrutar de ambos eventos, ya que la F1 tiene su actividad durante la mañana en México y el partido España vs. Argentina se juega más tarde.

Fecha : domingo 19 de julio de 2026.

: domingo 19 de julio de 2026. Horario : 7:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

: 7:00 de la mañana, tiempo del centro de México. Dónde ver: F1 TV y señales de cable de Izzi y Sky.

Antes de que inicien las actividades del Gran Premio de Bélgica 2026, Kimi Antonelli llega como líder del campeonato de pilotos con 179 puntos. El piloto de Mercedes mantiene una ventaja de 25 unidades sobre su compañero de equipo George Russell, quien ocupa la segunda posición con 154 puntos.

En la tercera posición aparece Lewis Hamilton, de Ferrari, con 147 puntos, mientras que Charles Leclerc se ubica cuarto con 108 unidades después de su triunfo en el Gran Premio de Gran Bretaña.