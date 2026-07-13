Horarios del Gran Premio de Bélgica 2026: ¿Dónde ver prácticas, clasificación y carrera?

El calendario de la Fórmula 1 coincide con la final del Mundial 2026. (Fotos: Xinhua / AP).

Nos espera un fin de semana con uno de los cruces más inéditos: futbol vs. Fórmula 1. Durante el Gran Premio de Bélgica también se juega el partido por el tercer lugar y la gran final del Mundial 2026. Así que los aficionados a la velocidad tendrán que hacer malabares con el control remoto y la botana, porque entre pole position en la mañana y penal desde los once pasos en la tarde, nadie se va a aburrir.

Ferrari llega envalentonado tras el GP de Gran Bretaña 2026, donde Charles Leclerc cortó una sequía de casi dos años al ganar en Silverstone —la victoria 250 de la escudería en la Fórmula 1— y ahora buscará repetir en Bélgica, la décima fecha del calendario, que se correrá del 17 al 19 de julio en el circuito de Spa-Francorchamps.

La pelea por el campeonato de pilotos llega más apretado de lo esperado: apenas 25 puntos separan al líder Kimi Antonelli de su compañero George Russell, y 32 de Lewis Hamilton.

El piloto de Mónaco Charles Leclerc, de la escudería Ferrari, celebra tras ganar el Gran Premio Británico en Silverstone el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Darko Bandic) (Darko Bandic/AP Photo/Darko Bandic)

Gran Premio de Bélgica 2026: Fechas y horarios de la carrera en Spa-Francorchamps

Bélgica cumple su 71ª edición en el calendario de Fórmula 1. Después del fin de semana sprint que se vivió en Inglaterra, el campeonato retoma en Spa el formato habitual: tres prácticas libres, clasificación el sábado y carrera el domingo.

F1 en México: ¿Dónde ver el GP de Bélgica?

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Así es el circuito de Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps es, con 7,004 kilómetros, el trazado más largo del calendario actual de Fórmula 1, aunque su versión original era todavía mayor. El primer trazado, de forma triangular, data de 1921.

Sus creadores, Jules de Thier y Henri Langlois van Ophem, conectaron caminos públicos entre los pueblos de Francorchamps, Malmedy y Stavelot para dar forma a un circuito de 14.9 kilómetros que atravesaba los bosques y colinas de la región de las Ardenas. En 1979 el trazado se redujo a la mitad de su longitud original.

Bélgica formó parte del primer Mundial de la historia de la Fórmula 1, en 1950, como uno de los siete circuitos originales del campeonato, aunque la pista ya había albergado una carrera no puntuable para el título desde 1924. Aquella primera cita puntuable la ganó Juan Manuel Fangio, en un doblete de Alfa Romeo por delante de su compañero Nino Farina.

El récord de vuelta rápida en la configuración actual pertenece al mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, con un tiempo de 1:44.701 marcado en 2024. La carrera se disputa a lo largo de 44 vueltas, para una distancia total de 308,052 kilómetros.

La secuencia de Eau Rouge-Raidillon, donde los autos suben una pendiente pronunciada tras una curva rápida hacia la izquierda y otra hacia la derecha, es considerada una de las más reconocibles del automovilismo. El clima cambiante de las Ardenas es otro factor: no es inusual que llueva en un sector del circuito mientras otro permanece seco, lo que altera el nivel de agarre de una curva a otra.

El Circuito de Spa-Francorchamps es el más largo del calendario. (Foto: www.formula1.com).

¿Cómo llega el Mundial de pilotos de F1 2026 a Bélgica?

El Mundial de pilotos de F1 2026 llega a Spa con Ferrari relanzado. Kimi Antonelli, que había ganado la carrera sprint y la pole el sábado en Silverstone, sufrió una avería de suspensión, tuvo que pasar dos veces por los pits y una sanción por exceder los límites de pista lo relegó al lugar 16.

Franco Colapinto llega a Bélgica luego de escalar desde el lugar 19 hasta el noveno en Silverstone, en un fin de semana en el que Alpine sigue disputando la zona media de la clasificación con Racing Bulls y Audi.

Sergio Pérez buscará capitalizar el progreso de Cadillac: en Silverstone, ambos autos del equipo terminaron la carrera, señal de mayor fiabilidad que el equipo espera traducir ahora en mejores resultados en pista.

El ambiente en el paddock también se movió fuera de la pista: Christian Horner, quien fue director del equipo Red Bull hasta que la escudería lo destituyó hace casi un año, volvió a aparecer en Silverstone y aseguró que solo se sumaría a un proyecto si lo considera capaz de ganar.

Así va el Mundial de pilotos de F1 2026 después del Gran Premio de Gran Bretaña:

En el campeonato de constructores, Mercedes lidera con 333 puntos, por delante de Ferrari, con 255, y McLaren, con 179.

Con información de EFE y AP.