‘El Jando’, piloto que llevó al ‘Mayo’ a EU y fue entregado por México, coordinaba vuelos de Los Chapitos

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el Gabinete de Seguridad hablará sobre la entrega del piloto que llevó al 'Mayo' Zambada a EU.

Mauro Alberto Núñez Ojeda, ‘El Jando’, el piloto que presuntamente secuestró y llevó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos, no solo era uno de los hombres más cercanos a Iván Archivaldo Guzmán, sino que operó aeronaves, coordinó pilotos y transportó cocaína, armas y dirigentes para el Cártel de Sinaloa.

Así lo reveló el propio Mauro Alberto Núñez Ojeda en documentos judiciales firmados después de que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México lo entregó a Estados Unidos en agosto de 2025.

Según la causa penal radicada en la Corte de Columbia, las autoridades de EU considera que los cuestionamientos sobre el traslado de ‘El Mayo’ Zambada no deben limitarse a quién condujo la aeronave.

EU dijo que debe investigarse la red de permisos, controles, aeródromos, matrículas, planes de vuelo y posibles actos de corrupción que permitieron al Cártel de Sinaloa mantener durante años una operación aérea permanente para el traslado de droga.

¿Qué dijo ‘El Jando’ a las autoridades de Estados Unidos?

Núñez Ojeda admitió haber formado parte, desde enero de 2014 hasta abril de 2025, de una conspiración destinada a la fabricación y distribución de cocaína con conocimiento de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

También reconoció haber trabajado estrechamente con miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa.