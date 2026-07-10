¿Quién ordenó la entrega del piloto que llevó al ‘Mayo’ Zambada a EU? Esto respondió Sheinbaum

El Consejo de Seguridad Nacional estuvo detrás de la entrega del piloto que trasladó a ‘El Mayo’ Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos el 25 de julio de 2024, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al igual que ocurrió con otros 90 integrantes del crimen organizado entregados a Estados Unidos, las autoridades justificaron la decisión por razones de seguridad nacional; sin embargo, no ofrecieron más detalles sobre el mecanismo de evaluación de riesgos que aplican en estos casos.

“El Gabinete de Seguridad puede explicarlo. Quien decide los envíos (de criminales a EU) es el Consejo de Seguridad Nacional y ellos hicieron las evaluaciones de cada una de estas personas. Ya la Fiscalía o el propio Gabinete de Seguridad, que son miembros del Consejo de Seguridad Nacional, pueden explicar en particular sobre este piloto”, comentó la mandataria durante la mañanera de este viernes 10 de julio.

Pese a que la Fiscalía General de la República tenía conocimiento de la participación del piloto en el presunto secuestro de ‘El Mayo’ Zambada, el hombre no fue detenido y continuó con actividades delictivas en México después de su deportación desde Estados Unidos.

Se presume que se trata de Mauro Alberto Núñez Ojeda, señalado como piloto de confianza de Los Chapitos, quien figura en la segunda ronda de entregas a las autoridades estadounidenses, realizada en agosto de 2025, un año después del inicio de las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en julio de 2024.

En tanto, el piloto representa solo una pieza dentro del caso. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa presuntamente intentó encubrir el asesinato de Héctor Melesio Cuén, quien participó en la reunión donde estuvieron ‘El Mayo’ Zambada y el hijo de ‘El Chapo’, y a la que supuestamente acudiría Rubén Rocha.

Sheinbaum reprocha falta de información de Estados Unidos

La mandataria reprochó que Estados Unidos no informara al gobierno mexicano sobre la operación para detener a ‘El Mayo’ Zambada y que, presuntamente, alcanzara un acuerdo con una facción del Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum Pardo afirmó que la actuación del gobierno estadounidense provocó una división dentro del grupo criminal, situación que, a su juicio, originó la ola de violencia que afecta a Sinaloa desde septiembre de 2024.

La presidenta consideró que la coordinación entre las autoridades federales mexicanas y las agencias estadounidenses, con participación de ambas partes, permite desarticular organizaciones criminales y contribuye a reducir los índices de violencia.

“Es mejor coordinarnos, es mejor colaborar, porque los resultados siempre son mejores cuando colaboramos que cuando se actúa de manera unilateral. Incluso violando la soberanía (del país)”, comentó.