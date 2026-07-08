¿Y dónde está el piloto? FGR explica destino del hombre que llevó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada a EU?

Ismael 'El Mayo' Zambada fue trasladado a EU por un hombre que habría trabajado como piloto personal de Los Chapitos.

El piloto que trasladadó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada para que fuera capturado, fue detenido en México y entregado a Estados Unidos.

Así lo confirmaró la Fiscalía General de la República (FGR), que mencionó que el piloto, luego de participar en el secuestro del ‘Mayo’ Zambada el 25 de julio de 2024, siguió cometiendo delitos en México.

Su detención fue por el delito de portación de armas, y fue entregado a Estados Unidos con base en la Ley de Seguridad Nacional del país, esto el 12 de agosto del año pasado.

¿Qué sabemos del piloto que secuestró al ‘Mayo’ Zambada y lo llevó a EU?

Su nombre es Mauro Alberto Nunez Ojeda, conocido como ‘Jondo’.

El hombre habría sido liberado tras aterrizar en Texas tras la entrega a las autoridades de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del ‘Chapo’ Guzmán.

El periodista Keegan Hamilton explicó que al hombre se le permitió regresar a México, para meses después fuera detenido en Sinaloa.

Su entrega a Estados Unidos fue silenciosa, en uno de los traslados de decenas de delincuentes mexicanos a Estados Unidos el 12 de agosto del año pasado.

En abril pasado, Mauro Alberto se declaró culpable de cargos federales, admitiendo que trabajó directamente para Los Chapitos como supervisor de su flota de aviones, como piloto personal, y como uno de los responsables en el tráfico de drogas y armas.

Las autoridades de México han reclamado por la forma en la que se logró la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y la privación de su libertad tras ser emboscado en julio de 2024.

Sin embargo, se ha criticado que incluso el piloto responsable de su traslado siguió cometiendo crímenes y luego fue entregado a Estados Unidos sin dar detalles a las autoridades mexicanas.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación abierta para determinar si se cometieron delitos como el secuestro o el traslado ilícito de personas, en defensa de la soberanía de México.

Con información de Keegan Hamilton.