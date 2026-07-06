‘La soberanía no se viola’: Sheinbaum presentará informe sobre papel de EU en captura del ‘Mayo’ Zambada

La presidenta Claudia Sheinbaum presentará un informe sobre el papel que tuvo EU en la detención de 'El Mayo'.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que mañana presentará un informe detallado sobre cómo ocurrió la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio de 2024, así como cuál fue la participación que tuvo Estados Unidos en la aprehensión.

“Es importante saber cómo ocurrieron las cosas y que nos quede claro a todas y a todos los mexicanos, porque hay que defender siempre la soberanía y poner en su justo término la injerencia, incluso la intervención”, precisó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 6 de julio.

Durante dicho informe, participará el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consejería Jurídica y la Fiscalía General de la República (FGR).

“Le pedí a la Fiscalía que pudiera venir para poder informar qué fue lo que se le dijo entonces al fiscal Gertz Manero y qué consta en las carpetas de investigación de ese momento, para que se pueda informar”, agregó.

¿Qué sabemos sobre el informe que presentará Sheinbaum de la detención de ‘El Mayo’?

Claudia Sheinbaum afirmó que se presentará toda la información disponible de ese momento y la que se ha recabado hasta ahora, por lo que se realizará una línea del tiempo que abarque la aprehensión de ‘El Mayo’ Zambada.

“Todos actuamos contra el narcotráfico y contra las organizaciones criminales, pero también tenemos que defender la soberanía y tienen que esclarecerse los hechos”, dijo.

La mandataria aclaró que el informe no es para justificar a ningún integrante de la delincuencia organizada, sino aclarar la actuación de las agencias estadounidenses.

“Qué se dijo en ese momento y cómo fue esa detención, lo que provocó y la protección que se le ha dado a un grupo en Estados Unidos, porque ellos los nombran organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo les están dando protección”, apuntó.

Sheinbaum pide reconstrucción de los hechos sobre el Cártel de Sinaloa

La línea de tiempo que menciona Sheinbaum abarcaría desde el año 2000 como una forma de explicar el origen del Cártel de Sinaloa hasta llegar a la detención de ‘El Mayo’ Zambada que derivó en la actual guerra en Sinaloa que mantienen las facciones del grupo criminal.

El objetivo será dar a conocer qué información compartieron autoridades estadounidenses con México y qué se conoce sobre la detención, así como los datos proporcionados por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

“La manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz. Lo que se dijo en su momento y lo que dicen ahora. ¿Quién mintió? Es muy relevante”, puntualizó la mandataria.

‘El Mayo’ Zambada fue detenido junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán, cuando ambos aterrizaron en el aeropuerto de El Paso, Texas. Ambos enfrentan cargos federales por narcotráfico y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas.