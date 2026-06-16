Ni al ‘Mayo’ Zambada: En juicio de Caro Quintero solicitan medidas de protección para evidencia clasificada

El juicio en Estados Unidos contra el narcotraficante Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, podría tener un jurado anónimo y parcialmente aislado.

La Fiscalía de Nueva York pidió un jurado anónimo y parcialmente aislado para el juicio de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.

El caso es de especial importancia para la DEA y el gobierno estadounidense, pues Caro Quintero es señalado por el asesinato del agente ‘Enrique Kiki’ Camarena, ocurrido en 1985. De acuerdo con información difundida por el periodista Angel Hernández, la fiscalía también solicitó medidas de protección para evidencia clasificada.

“Todo indica que será el primer juicio de alto perfil de los casi 100 narcotraficantes que México transfirió a EU desde febrero de 2025″, explicó el periodista en X.

El juicio del capo está previsto para comenzar el 8 de mayo de 2027.

En la imagen, Rafael Caro Quintero, quien es acusado del asesinato de Kiki Camarena y de cargos de narcotráfico. Foto: Cuartoscuro (Crisanta Espinosa Aguilar)

Hasta el momento, la defensa del narcotraficante no ha alcanzado un acuerdo de culpabilidad con fiscales estadounidenses, una estrategia legal a la que sí han accedido otros capos.

Caro Quintero se encuentra aislado

En una carta fechada el 8 de agosto de 2025, el abogado de Caro Quintero, Mark Steven DeMarco, expuso que las medidas de la prisión de Nueva York vulneran la integridad física y emocional del acusado, al ser sometido a 23 horas diarias de aislamiento de lunes a viernes, así como 24 horas de confinamiento los fines de semana.

De acuerdo con su defensa, Caro Quintero también perdió toda la posibilidad de contacto con sus familiares en México y el abogado explicó que las únicas visitas que recibe son de sus abogados.

“Sus comidas son entregadas por una rendija en la puerta, y come solo. La luz siempre está encendida. Con un aire acondicionado errático, muchas veces carece de ropa suficiente o sábanas para evitar el frío”, se lee en el documento.

Imágenes de la llegada de Rafael Caro Quintero a EU, luego de ser entregado por el gobierno mexicano al país. El llamado 'Narco de narcos' responderá ante el tribunales federales por cargos de narcotráfico. (Cuartoscuro)

¿De qué se acusa a Caro Quintero en EU?

A Rafael Caro Quintero el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de dirigir una empresa criminal, el Cártel de Guadalajara; del asesinato —incluyendo el secuestro, la tortura y el homicidio del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985—; más dos cargos de distribución internacional de narcóticos y otro por uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico.

‘El narco de narcos’ fue transferido desde México a Estados Unidos en 2025 junto a otros cabecillas de distintos cárteles mexicanos, entre los que también se encontraban Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Treviño Morales, cofundadores del Cártel de los Zetas.

De ser declarado culpable, el mexicano podría enfrentarse a una pena máxima de cadena perpetua.