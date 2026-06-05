De Ovidio Guzmán a Caro Quintero: ¿Quiénes son los líderes narcos detenidos en el sexenio de AMLO?

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una lista de objetivos criminales de alto perfil detenidos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
La mandataria destacó las acciones realizadas por las autoridades federales en materia de seguridad y combate al crimen organizado, en respuesta a cuestionamientos sobre la estrategia aplicada en el sexenio anterior.
Entre los nombres incluidos en la relación difundida por el gobierno federal aparecen integrantes y operadores de distintos grupos criminales con presencia nacional, varios de ellos considerados objetivos prioritarios por autoridades mexicanas y estadounidenses.
¿Quiénes son los narcos detenidos en el sexenio de AMLO?
Los principales líderes criminales detenidos durante la administración de López Obrador fueron:
- Ovidio Guzmán López, identificado como integrante de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Fue capturado en enero de 2023.
- Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara y posteriormente vinculado al Cártel de Caborca. Fue detenido en julio de 2022.
- José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, capturado en agosto de 2020.
- Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, señalado como jefe de seguridad de Los Chapitos, detenido en noviembre de 2023.
- Rosalinda González Valencia, considerada operadora financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Fue detenida nuevamente en 2021.
- Abraham Oseguera Cervantes, conocido como “Don Rodo” y hermano de “El Mencho”.
- Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, hermano del líder del CJNG, detenido en diciembre de 2022.
- Érick Valencia Salazar, “El 85”, cofundador del CJNG, capturado en 2022.
De acuerdo con la información presentada por la Presidencia, durante el sexenio anterior se realizaron más de 84 mil detenciones vinculadas con actividades delictivas, incluyendo decenas de objetivos considerados de alto impacto.
Secretario de Seguridad de EU destaca mayor cooperación con Sheinbaum
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó recientemente que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha mostrado una cooperación más amplia en temas de seguridad que la observada con la administración anterior.
Durante una comparecencia ante legisladores estadounidenses, el funcionario destacó la colaboración bilateral y señaló que ésta se desarrolla bajo un esquema de respeto a la soberanía mexicana.
Tras las declaraciones, Sheinbaum sostuvo que México mantendrá la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad, inteligencia y combate al narcotráfico dentro del marco de cooperación entre ambos países.