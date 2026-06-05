De Ovidio Guzmán a Caro Quintero: ¿Quiénes son los líderes narcos detenidos en el sexenio de AMLO?

Ovidio Gumzán, el hijo del Chapo, fue recapturado en 2023. Fue uno de los narcos detenidos en el sexenio de AMLO.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una lista de objetivos criminales de alto perfil detenidos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La mandataria destacó las acciones realizadas por las autoridades federales en materia de seguridad y combate al crimen organizado, en respuesta a cuestionamientos sobre la estrategia aplicada en el sexenio anterior.

Entre los nombres incluidos en la relación difundida por el gobierno federal aparecen integrantes y operadores de distintos grupos criminales con presencia nacional, varios de ellos considerados objetivos prioritarios por autoridades mexicanas y estadounidenses.

¿Quiénes son los narcos detenidos en el sexenio de AMLO?

Los principales líderes criminales detenidos durante la administración de López Obrador fueron:

De acuerdo con la información presentada por la Presidencia, durante el sexenio anterior se realizaron más de 84 mil detenciones vinculadas con actividades delictivas, incluyendo decenas de objetivos considerados de alto impacto.

Secretario de Seguridad de EU destaca mayor cooperación con Sheinbaum

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó recientemente que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha mostrado una cooperación más amplia en temas de seguridad que la observada con la administración anterior.

Durante una comparecencia ante legisladores estadounidenses, el funcionario destacó la colaboración bilateral y señaló que ésta se desarrolla bajo un esquema de respeto a la soberanía mexicana.

Tras las declaraciones, Sheinbaum sostuvo que México mantendrá la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad, inteligencia y combate al narcotráfico dentro del marco de cooperación entre ambos países.